Minuto a Minuto | Iglesias, a Santamaría: "Lamento que la democracia le parezca un jaleo"

MADRID.— La conveniencia de la reforma de la Constitución y la situación de la llamada 'Ley Mordaza' de Seguridad Ciudadana centraron la sesión de control al Gobierno este miércoles en el Congreso.



Mariano Rajoy respondió a las tres preguntas de los portavoces parlamentarios. Abre el fuego el socialista Antonio Hernando, que pidió a Rajoy que aclarara si mantendrá la Ley de Seguridad Ciudadana en contra de lo acordado por el propio Congreso. Las otras dos preguntas a Rajoy fueron del portavoz del PNV, Aitor Esteban, y del diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca. El líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, preguntó a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sobre la necesidad de afrontar una reforma de la Constitución que después sea sometida a referéndum.







10.45: Con una respuesta de Monserrat a una pregunta sobre vacunas termina esta sesión de control al Gobierno. Han sido casi dos horas. Por cierto, que la presidenta del Congreso ha llamado en varias ocasiones la atención a los diputados, a los que pidió silencio con cierto tono displicente. Gracias por seguirnos.



10.40: Toni Cantó pregunta a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, por la aplicación de la Ley de Dependencia —de la que se cumplen diez años— y por la listas de espera. Asegura el diputado de Ciudadanos que hay 1.200.000 dependientes y que un 31% aún está esperando la confirmación oficial de la ayuda. "En los últimos cinco años han muerto 125.000 dependientes esperando una ayuda", añade Cantó. La ministra se muestra conciliadora y apuesta por un acuerdo de todas las fuerzas políticas para desarrollar y mejorar la ley.



10.35: Rafa Mayoral, de Podemos, pregunta al ministro de Economía, Luis de Guindos, sobre las ejecuciones hipotecarias y los desahucios. De Guindos se defiende con datos: dice que la Sareb ha puesto a disposición de las comunidades autónomas y ayuntamientos 4.000 viviendas y que se han reducido los desahucios. Mayoral, escéptico, dice que el Gobierno ha sido un peligro social en este asunto.



10.30: Báñez termina respondiendo a una pregunta sobre el paro juvenil.



10.26: Otra diputada le pregunta por la pensiones y le reprocha haber esquilmado la hucha de las pensiones "sin haber tomado una sola medida en cinco años". "Quien quisiera acabar con el sistema público de pensiones haría lo que ustedes; nada"¿Qué dice Báñez? Culpa a la herencia recibida.



10.18: "Reunirse con sindicatos y empresarios a tomar un café para decirles a todo que no, no es diálogo social", afirma Madina, quien avisa: "O derogan la reforma laboral, o derogaremos".



10.17: Báñez dice que Rajoy ya ha hablado con sindicatos y empresarios y se ampara en la creación de empleo.



10.14: Fátima Báñez entra en escena. Eduardo Madina, del PSOE, le pregunta por la recuperación del diálogo social.



10.12: Sobre PISA, Méndez de Vigo reclama un pacto nacional por la Educación. No entra a valorar los resultados por comunidades autónomas, y dice que su prioridad como ministro es que "los españoles puedan elegir".



10.06: Es el turno del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo. responde a una pregunta de Ignacio Urquizu sobre los criterios de promoción del profesorado permanente en la Universidad, pero la más interesante es una sobre el reciente informe PISA que le hace un amigo, un diputado andaluz del PP, quien por cierto, aprovecha la ocasión para atacar sin piedad a la Junta de Andalucía por los malos resultados de esa comunidad autónoma en ese reciente informe.



10.05: Tras casi media hora respondiendo preguntas, Montoro termina respondiendo a una sobre la recaudación tributaria y termina con una taxativa afirmación: "Algún organismo internacional nos recomienda subir impuestos, pero el Gobierno no participa de esta opinión. España no necesita subir impuestos y menos el IVA e impuestos que graven los consumos generales de los españoles, porque ya estamos recaudando más. Vamos a decirlo con toda claridad".



09.50: Juan Carlos Girauta, de Ciudadanos, le vuelve a preguntar a Montoro por Football Leaks y pide al ministro que aborde este tema "con el rigor y la seriedad que merece". Girauta también recrimina que de momento el Gobierno no ha hecho nada. Montoro sigue sacando pecho por su lucha contra el fraude.



09.44: Un diputado de En Marea pregunta a Montoro si el Gobierno va a bajar el IVA cultural, actualmente en el 21%. "El llamado IVA cultural no existe", dice el ministro, quien achaca a la crisis la caída de la industria cultural, "como otros muchos sectores", pero el ministro sí adelanta que se bajará el IVA de los espectáculos en directo.



09.38: Montoro reivindica la labor del Gobierno en la lucha contra el fraude fiscal. Asegura que hay que tener la "seguridad plena de que no hay ningún tipo de actividad económica, de deporte, ninguna categoría o equipo que quede fuera del control ordinario de la Agencia Tributaria. Reconoce, eso sí, que se trata de un caso "complejo" de abordar a nivel europeo.



09.37: Es la hora de Montoro. Xavier Doménech, de En Comú-Podem, le pregunta por el caso Football Leaks.



09.33: Tras la vicepresidenta, es el turno del ministro de Justicia. Responde a preguntas sobre el registro de delincuentes sexuales.



09.26: La vicepresidenta no responde directamente a Iglesias. Le recuerda que prefirió mandar a Xavier Domènech a la Comisión Constitucional en lugar de ir él mismo y le crítica que prefiera el ruido a la política. Soraya Sáenz de Santamaría acusa a Iglesias de pretender "sembrar discordia" con una posible reforma de la Constitución y le ha reprocha que se mueva mejor en los conflictos que en las soluciones.



Además, la vicepresidenta insta a Iglesias a dar las lecciones de democracia "a los 300 de Vistalegre, porque los 137 diputados del PP vienen con las lecciones de democracia aprendidas de casa".



09.23: "Lamento que la democracia le parezca un jaleo", dice Iglesias. El líder de Podemos insta al Gobierno a blindar los servicios sociales con una reforma constitucional —"es un clamor social", dice— y recrimina a PP y al PSOE la reforma del artículo 135 de la Constitución en agosto de 2011.



09.22: La vicepresidenta responde reprochando a Iglesias que amenace con convocar un referéndum con su fuerza parlamentaria y que no celebre la Constitución. Viene a decir la vicepresidenta que si Podemos lo pide habrá que convocar un referéndum, pero recuerda que entonces eso implicaría nuevas elecciones.



09.21: Pablo Iglesias le pregunta a Soraya Sáenz de Santamaría sobre si el Gobierno es partidario de convocar un referéndum sobre la reforma de la Constitucional que todos, salvo el PP, reclaman.



09.15: Turno para el diputado de Foro, Manuel Martínez Oblanca. Atentos a la pregunta, que al diputado de Foro sólo le ha faltado llevar llevar la crema al Congreso para dársela a Rajoy en la espalda: "¿Qué lugar ocupa en las prioridades del Presidente del Gobierno el cumplimiento del mandato constitucional de garantizar la solidaridad y la igualdad entre españoles y territorios, vinculado a un nuevo sistema de financiación autonómica y a una asignación equitativa y eficiente de las inversiones del Estado?". La respuesta de Rajoy se la pueden imaginar.



09.13: Aitor Esteban ha lamentado que desde la Transición haya "un miedo muy grande a la democracia directa". "No hablamos de referéndum de independencia ni soberanía, es preguntar a los vecinos sobre asuntos municipales, por ejemplo urbanísticos".



09.12: Aitor esteban le pregunta a Rajoy sobre la posición del Gobierno sobre la capacidad de que los ayuntamientos efectúen consultas a sus vecinos sin que sea necesaria la autorización previa del Gobierno y homologarse así al resto de Europo. Rajoy toma el rábano por las hojas: "No le voy a dar mi opinión sobre los referéndums", dice. Cree que la pregunta de Esteban es una trampa. Rajoy se muestra partidario de que exista "ese control de legalidad" y que sea necesaria la autorización previa del Gobierno. Dice que en concreto en Euskadi, el Gobierno ha autorizado seis referéndums municipales desde 2010. "Los hemos autorizado siempre que el referéndum fuera sobre alguna competencia municipal".



09.07: "Haga lo que crea conveniente pero derogar leyes no es la mejor manera de hacer una aportación al interés general", responde Rajoy. "A mi mucha gente me habla del paro, pero nadie me ha dicho nada de la Ley de Seguridad Ciudadana. Están ustedes sobreactuando y alejándose de la moderación. Decir que hay un problema de libertad de expresión en España es una broma".



09.06: Hernando recuerda que en sólo seis meses ha habido 6.000 sanciones con la Ley Mordaza, entre ellas a periodistas. "Es una ley ideológica represiva que ha generado inseguridad jurídica. No pierda el tiempo y apresúrese: si no quita usted la mordaza, la quitamos nosotros", concluye Hernando.



09.05: Rajoy responde vagamente con una respuesta sobre la Ley Mordaza.



09.04: Antonio Hernando hace su pregunta sobre qué va a hacer el Gobierno con el mandato del Parlamento sobre la derogación de la Ley de Mordaza.



09.03 horas: La presidenta del Congreso da inicio a la sesión de control al Gobierno.



09.01 horas: El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, será de nuevo uno de los protagonistas del control, con cinco preguntas de los grupos. Sesión en la que se hablará mucho del caso football leaks, que denuncia el presunto fraude fiscal de destacados jugadores de fútbol.



08.59 horas: Los diputados empiezan a tomar sitio en sus asientos. Rajoy acaba de hacerlo.