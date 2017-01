La moción de censura contra el alcalde machista de Alcorcón, en manos de Ciudadanos

MADRID.- No apoyan ninguna de sus propuestas, pero se resisten a presentar una moción de censura contra el alcalde. El equipo de Ciudadanos Alcorcón no se decide a tomar medidas mayores contra el regidor David Pérez, en el punto de mira (sobre todo) desde que se publicaron sus machistas declaraciones en que llamaba a las feministas "mujeres amargadas y fracasadas".

Mientras tanto, PSOE, Ganar Alcorcón e IU ya se han puesto manos a la obra y han acordado presentar una moción que expulsaría al Gobierno en minoría del PP para cambiarlo por uno de coalición que quedaría dirigido por la socialista Natacha de Andrés. Tienen el apoyo de 13 de los 27 concejales que componen el Ayuntamiento. Les falta uno para poder sacarla adelante.

La pelota está ahora en el tejado de Ciudadanos, que cuenta con cuatro concejales que, hasta el pasado 10 de enero eran el sustento del Ejecutivo municipal. Ese día, el líder de C's en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, dio orden para romper toda relación con David Pérez como táctica para presionar a Cristina Cifuentes para que le expulsara del PP.

Los conservadores, por su parte, alegaron que no pueden echarle porque no se trata de un caso de corrupción y apuntaron, además, que aunque así fuera, podrían expulsar a Pérez del PP, pero no quitarle su acta de concejal. Quien sí puede quitarle el bastón de mando es Ciudadanos.

"Ciudadanos está bloqueando el Ayuntamiento, pero no están ofreciendo ninguna alternativa", denuncian PSOE y Ganar Alcorcón

Por eso, el resto de la oposición no sé explica "a qué esperan" los de Albert Rivera. "Están bloqueando el Ayuntamiento, pero no están ofreciendo ninguna alternativa", lamentan tanto en Ganar Alcorcón como en el PSOE.



"Ciudadanos tiene la posible moción de censura sobre su mesa", asegura el concejal y portavoz de Ganar Alcorcón, Jesús Santos. "Estamos de acuerdo en que el PP no tiene que seguir gobernando, pero ahora mismo este bloqueo tampoco es positivo. El ambiente es de total crispación en los plenos y los presupuestos siguen paralizados", lamenta.

En la misma línea se muestra también Natacha de Andrés. La alcaldable considera que los concejales de Ciudadanos deben decantarse ya por un sí o un no. "Nos han pedido tiempo y se lo hemos dado, pero el Ayuntamiento está bloqueado y hay que darle una salida pronto", considera.

Toda la oposición arremete contra Pérez no sólo por sus declaraciones machistas, sino también por su mala gestión del Ayuntamiento

Ambos afirman que el único acuerdo que hay cerrado entre ellos es el relativo al de poner a Natacha en el trono de Pérez. No sólo por sus declaraciones machistas, aseguran ambos, sino por su mala gestión al frente del Ayuntamiento de Alcorcón. También por sus "incumplimientos reiterados de los acuerdos del pleno", como -cita De Andrés a modo de ejemplo- cuando no quiso colgar del Consistorio la bandera LGTB el día del Orgullo Gay o no implantó la gratuidad de los libros de texto, entre otros.

Sin embargo, ninguno de ellos conoce las causas de las reticencias de los naranjas ni si se debe a la presencia de una formación afín a Podemos (Ganar Alcorcón) en un futurible Gobierno de coalición o a no querer pactar con el "viejo PSOE" que, en sus propios términos, representaría De Andrés. Tampoco saben si debe a la pretensión de los naranjas de querer entrar ellos en el Ejecutivo municipal, algo que podrían hacer una vez se celebre la Asamblea nacional que cambiará los Estatutos y permitirá la entrada de los de Ciudadanos en bipartitos.

"Aún no sabemos nada, estamos esperando a que se sienten con nosotros para poner sus condiciones", explica la concejala y portavoz del PSOE de Alcorcón. "En principio, Ganar Alcorcón -que no Podemos, aclara- está de acuerdo con un Gobierno de coalición en que la candidata a la Alcaldía sea la del partido más votado (de los que presentan la moción)", detalla. "Si puede haber o no una variable en esa coalición depende de C's. Es posible que quieran entrar en el Gobierno, pero eso aún no lo sé porque ni siquiera se han sentado a negociar", lamenta.

C's: "Esperamos no tener que llegar a presentar una moción de censura, pero pedimos a Cifuentes responsabilidad y que aparte al alcalde"

"Nosotros no nos hemos planteado esa opción, no sabemos si el escollo podemos ser nosotros gobernando con el PSOE o si quieren gobernar ellos con el PSOE, pero nosotros buscamos alternativas mientras ellos mantienen el Ayuntamiento bloqueado", denuncia Santos.

En Ciudadanos, por su parte, siguen creyendo que toda la culpa es de Cifuentes por no querer expulsar a David Pérez de sus filas. "Una persona que hace esas declaraciones no puede seguir al frente del Ayuntamiento", comparte con sus homólogos el concejal y portavoz de C's en Alcorcón, Alfonso Reina Sánchez. "No son unas declaraciones aisladas, sino una forma de pensar que se ha trasladado a una forma de gobernar autoritaria y excluyente para el resto de partidos", denuncia.

Pero sigue sin atreverse con la moción de censura. "Esperamos no tener que llegar a eso, pero sí pedimos al PP que sea responsable y a Cifuentes, que aparte al alcalde", suscribe Reina las palabras de Aguado en su día. "Es ella quien tiene que actuar; nosotros le dimos tiempo y, como no ha actuado, hemos roto toda relación con el PP", se justifica.

Pese a ello, Reina niega que su grupo sea el causante del bloqueo legislativo del Consistorio. "Es el Gobierno del PP quien tiene capacidad para llegar a acuerdos con otros grupos de la oposición. Si no son capaces, es el PP quien tiene que plantearse hacia dónde quiere llevar a Alcorcón y si es sostenible mantener a David Pérez en la Alcaldía", concluye.