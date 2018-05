Varios miembros del Gobierno han mostrado hoy su rechazo a la moción de censura presentada por el PSOE y su postura contraria a que dimita el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Las ministras de Sanidad, Dolors Montserrat, y de Agricultura, Isabel García Tejerina han garantizado que el compromiso del Gobierno sigue estando con la "estabilidad de España". "El señor Sánchez sólo mira para él y no mira para los 47 millones de españoles", ha denunciado Montserrat.

La ministra ha subrayado que el objetivo del Gobierno es "velar por la estabilidad de España", contra la que va la moción, y ha asegurado que el interés general exige "continuar con la legislatura presidida por el presidente Rajoy y con estos Presupuestos, que son los más sociales de la historia de la democracia". Preguntada por las posibilidades de éxito de la iniciativa socialista, Montserrat ha advertido de que si el PSOE quiere sacarla adelante "con los independentistas y con Bildu" mostrará que lo único que busca su líder, Pedro Sánchez, es "su interés personal".

En la misma línea, Tejerina ha recalcado el compromiso del Ejecutivo con mantener la estabilidad y la confianza, con mostrar "un país estable y cumplidor", con la unidad de España y con la prosperidad. "Ésta es la motivación del Gobierno y seguimos adelante trabajando por cada ciudadano español, por acabar con la desesperanza de tanta gente que no tenía un proyecto de vida en el año 2011", ha apuntado.

Mientras, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha hecho hincapié en que la condena al PP en el caso Gürtel "no tiene nada que ver con la corrupción", ha criticado a quienes buscan "cambios políticos sin pasar por las urnas" y ha pedido "generosidad y altura de miras" para no paralizar la legislatura.

Durante su participación en el Foro Cinco Días, Catalá se ha referido al "tsunami político" que ha generado la sentencia, hasta llegar a una moción de censura, pero ha pedido situar el debate "en sus justos términos", porque "quienes dicen lo que no dice la sentencia", ha advertido, hacen un "flaco favor a la democracia". El titular de Justicia ha reconocido la complejidad de llegar a acuerdos en esta legislatura, pero ha destacado las iniciativas ya aprobadas o en tramitación y ha señalado que sería "muy lamentable que este tipo de proyectos y tantos otros no viesen la luz por intereses partidistas ajenos al interés general".

Si aumenta la dificultad para avanzar, ha añadido, será "responsabilidad de los grupos que provoquen que no se puedan aprobar las reformas que España necesita", entre las que ha destacado la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, que se encuentra en el Congreso, o la comisión de expertos que estudia la tipificación de los delitos sexuales. Ha pedido por ello poner el interés general por encima del partidista y ha garantizado que la lucha contra la corrupción es "un objetivo estratégico" del Gobierno.

Por su parte, el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha garantizado que Mariano Rajoy no dimitirá en ningún caso tras la presentación de la moción de censura del PSOE y ha subrayado que el Ejecutivo se siente "traicionado, sorprendido y desengañado" por Pedro Sánchez. "El presidente del Gobierno es una persona que no dimite porque lo que cree es que España necesita estabilidad y la estabilidad la da el Gobierno. Puedo asegurar que no dimitirá", ha recalcado en una entrevista en la Cope.

"Sánchez es una persona que un día está en una cosa y otro en otra", ha añadido antes de recordar unas palabras del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en las que, ante la moción de censura de Podemos presentada el año pasado, dijo que este tipo de iniciativas se trabajan y se buscan apoyos antes de presentarla y anunciarla.

"¡Cómo no vamos a estar sorprendidos y desengañados!", ha resaltado Méndez de Vigo, quien ha lamentado la "ambición" y "ansiedad" de Sánchez por ser presidente y ha advertido de que metió en un "follón" al PSOE y ahora quiere hacerlo con España con la "excusa" de la sentencia del caso Gürtel.

Cree que ha presentado la moción porque no tiene espacio político e iba a haber un debate sobre el estado de la nación en el que él no iba a estar porque no es diputado A su juicio, si la moción prosperara, Sánchez no convocaría elecciones dadas sus perspectivas en unos comicios.

Méndez de Vigo, que ha hecho hincapié en que en España no hay mociones de censura instrumentales, ha insistido en que si el PSOE no retira la iniciativa que ha presentado, se debatirá y votará en el Congreso porque Rajoy no va a dimitir ni aunque viera que tiene visos de prosperar. "Claro que iría a perderla en las Cortes. A defender lo hecho y explicar las consecuencias de que saliera adelante. Tenemos cuajo, dignidad y valor y que los españoles juzgaran actitudes", ha apostillado.