Para Pablo Iglesias "una moción de censura fallida sería un fracaso estrepitoso para Pedro Sánchez". "Esta no se ha planteado como una moción de la dignidad, como la que planteamos nosotros el año pasado o Ángel Gabilondo en la CAM.(…) Creo que [Sánchez] no contempla la posibilidad [de una moción fallida]. Esa posibilidad le situaría fuera de la política".

Así lo ha asegurado el secretario general de Podemos en La Cafetera de radiocable.com donde fue entrevistado tras la consulta a la militancia que ratificó su permanencia en el partido.

Iglesias señaló que se comunicó con Pedro Sánchez "el día que había rumores sobre la moción de censura" sin obtener respuesta. "No me contactó y, desde entonces, no hemos tenido ninguna llamada del PSOE", aseguró.

Respecto a las necesarias alianzas, Iglesias aseguró que "si Pedro Sánchez quiere ser presidente con 84 diputados va a tener que hablar con más gente a parte de nosotros, con los que no ha hablado". El Secretario General de Podemos afirmó que su homólogo socialista "no ha buscado ninguna alianza de momento". Pero, recordó: "Ya hemos dicho que le apoyaremos sin condiciones". Aunque, confesó: "Sospecho que hay otra opción, que es la que desean algunos dirigentes del PSOE, que es entregarse a Ciudadanos para convocar elecciones".

"No creo que Pedro Sánchez pretenda gobernar sin hablar con nadie", dijo. Y consideró que las exigencias que han planteado los partidos independentistas "no pueden sorprender a nadie".

Sobre la consulta a las bases acerca de la dimisión o no de Pablo Iglesias e Irene Montero, dijo: "No hay ningún dirigente político en España que haya obtenido casi 130.000 apoyos entre las bases de su partido, es un dato objetivo". Aunque reconoció que le "hubiera gustado tener un porcentaje de apoyo más amplio".

"A partir de ahora cada vez que un dirigente político vea cuestionada su credibilidad, en la mente de todos los ciudadanos va a estar el mecanismo revocatorio. (...) Ahora ya está probado en España".

"La respuesta de las bases ha sido contundente en dos direcciones: ha sido la consulta con más participación de la historia de Podemos, y un 70% es un porcentaje notable de apoyo". Con estas palabras resumió Pablo Iglesias su valoración respecto a la consulta. Iglesias manifestó que será "Secretario General del 70% que les ha apoyado y del 30% que no lo ha hecho".

Sobre si se arrepiente de algunos de sus tuits o declaraciones pasadas entorno a este tema Iglesias señaló: "No tengo nada de lo que avergonzarme pero también he aprendido que cuando juegas un partido con el árbitro en contra tienes que tenerlo en cuenta", afirmó.

"Cuando dije que me gustaría vivir toda la vida en Vallecas, decía la pura verdad, no calculaba lo que ha ocurrido, que mi vida se ha hecho complicada, y lo asumo". Pero, añadió: "Cuando uno va a tener hijos es legítimo plantearse que quiere darle a sus hijos una vida diferente".

"Lo que dije en 2012 de De Guindos lo sigo pensando", aseguró. Y criticó a los que "han comparado la quinta vivienda a tocateja y con información privilegiada para ahorrar los impuestos que iba a poner el gobierno pocas semanas después, con hipotecarse a 30 años".