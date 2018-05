A menos de 48 horas para que se inicie el debate sobre la moción de censura contra Mariano Rajoy, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, intenta recabar apoyos para sacar adelante esta iniciativa, registrada el viernes por el partido socialista tras la condena al PP como partícipe a título lucrativo de la trama Gürtel.

El PSOE, que parte con el apoyo de sus 84 diputados, necesita un total de 176 votos para despojar al PP del Gobierno. Hasta la fecha, sólo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (67 diputados), Compromís (4 diputados) y Nueva Canarias (1) han confirmado su apoyo a Sánchez. Las tres formaciones suman 156 escaños, una cifra insuficiente para lograr la mayoría absoluta.

Este es el minuto y resultado de los apoyos a la moción de censura contra Rajoy.

El PDeCAT acuerda "seguir manteniendo el contacto"

Pedro Sánchez ha mantenido ya un contacto telefónico con la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y se han emplazado a continuar con las consultas sobre la propuesta presentada por el PSOE hasta el momento de su debate en el pleno.

Fuentes del PDeCAT han confirmado a EFE que la conversación entre Sánchez y Pascal ha sido "correcta y cordial" y que han acordado "seguir manteniendo el contacto" hasta el pleno del jueves y viernes en el que se debatirá la moción.

No obstante, su portavoz en el Congreso, Carles Campuzano, instó este lunes a Sánchez a aclarar si la iniciativa es un "simple postureo" o "si de verdad quiere echar al presidente" del Gobierno para iniciar un nuevo ciclo político. Campuzano explicó que serán los órganos de gobierno del partido los que decidirán los votos de sus ocho diputados en el Congreso en la votación el viernes de la moción.

El PNV dice que el PSOE debe aclarar varias "incógnitas"



El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado este martes que su partido no tiene una posición tomada porque antes el PSOE deberá aclarar distintas "incógnitas". Tras comentar que de momento no se han reunido con Pedro Sánchez para tratar sobre la moción, Esteban ha indicado en conferencia de prensa que antes de decidir el PNV quiere saber qué planes tiene el PSOE. "Habrá que aclarar para qué se pretende la moción, con qué horizonte temporal, como va a mantenerse en el poder si saliera adelante, de qué cambios habla o con qué mayorías piensa contar".

A estas cuestiones el PNV, cuyo grupo cuenta con cinco diputados, ha sumado otras dudas que quiere aclarar antes de la votación, como el modelo territorial, Catalunya, "los ataques" al autogobierno o el delito de rebelión. "Son incógnitas que el señor Sánchez tendrá que aclararnos y a partir de ahí tomaremos una decisión que en estos momentos no hemos adoptado. Ya veremos", ha dicho Aitor Esteban, que ha aclarado que el líder socialista llamó anoche la presidente del EBB para anunciarle una próxima reunión pero esta, ha asegurado, no está cerrada.

"Vamos a intentar ser serios y con datos tomar una decisión", "no queda mucho tiempo", ha puntualizado Esteban, quien ha dicho que tampoco se sabe qué va a pasar con los Presupuestos si prospera la moción, porque podría darse "la paradoja" de que el PP "los tumbe en el Senado" y tampoco se sabe si el PSOE los quiere mantener o prefiere prorrogar los de 2017. Al respecto el presidente del PNV en Navarra, Unai Hualde, ha subrayado que "no es lo mismo unas elecciones inmediatas que gobernar en solitario"

ERC decidirá en su ejecutiva su posición final



ERC mantiene su predisposición a votar a favor de la moción de censura del PSOE al Gobierno del PP, pero será finalmente la ejecutiva republicana la que decidirá el sentido del voto de sus diputados en el Congreso, lo que abre la posibilidad a poner algunos condicionantes.

En este sentido, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, indicó este lunes que no es que haya un cambio de criterio del anuncio hecho por su portavoz en el Congreso, Joan Tardà, de que Esquerra apoyará la moción, pero antes de adoptar una decisión definitiva habrá consultas con sus principales líderes, Oriol Junqueras (en prisión) y Marta Rovira (en Suiza).

Marta Vilalta aseguró que ERC, que cuenta con nueve diputados, "hará lo mejor para Catalunya" pero ha reclamado, en cualquier caso, al PSOE y a quienes estén dispuestos a secundar la moción, que "se aclaren" porque ven que hay diversidad de opiniones que se contradicen.

Asimismo, el portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, exigió este lunes al secretario general del PSOE que "pida perdón por sus insultos", que visite a Junqueras en prisión, que levante el 155 y que no pacte con Xavier García Albiol (PPC) en Badalona (Barcelona).

EH Bildu no desvela su postura



EH Bildu, que cuenta con dos diputados, adoptó este lunes una decisión sobre su postura en el debate de la moción de censura, aunque no desvelará el sentido de su voto en espera de acontecimientos que puedan hacerle cambiar de opinión.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, compareció este lunes en rueda de prensa tras la reunión de la Mesa Política de esta coalición y explicó que EH Bildu comparte con el "99 %" de los ciudadanos vascos la idea de que "hay que desalojar a Rajoy", pero, sin embargo, entiende que la opción de aupar al candidato socialista a la Presidencia del Gobierno significa una "continuidad" y no representa una "alternativa democratizadora".

Foro Asturias prioriza la aprobación de los PGE

El único diputado de Foro Asturias en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca, ha asegurado este martes que para los asturianos tiene prioridad "la aprobación y ejecución" de los Presupuestos Generales para 2018 frente a la posibilidad de destituir a Rajoy.

Oblanca se ha referido así, en nota de prensa, a su posición frente a la moción que podría abrir un escenario en el que los presupuestos no saliesen adelante en su trámite en el Senado -donde el PP tiene mayoría- si el secretario general del PSOE saliese investido. El diputado asturiano ha asegurado que las cuentas aprobadas en el Congreso la semana pasada "garantizan el cumplimiento" de los compromisos adquiridos en el año 2016 entre el PP y Foro.

"La alta velocidad, las autovías, el patrimonio prerrománico y románico", son algunos de los elementos enumerados por Oblanca que recibirán dotaciones presupuestarias con las cuentas públicas de 2018. Ha lamentado que el PSOE "desprecie" estas partidas que también irán dirigidas a "la reindustrialización, las nuevas tecnologías de carbón limpio, la compensación de los costes de la electricidad o la recuperación de los fondos mineros".

Oblanca ha ironizado con que si Sánchez pretende "liberar a España del fangal de la corrupción del PP" debería "visitar Asturias" para explicar a los ciudadanos cómo les van "a librar de la corrupción del PSOE" en el Principado.

Ciudadanos no apoyará la moción



El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha dejado claro que su partido no apoyará la moción de censura de Pedro Sánchez, aunque fije una fecha para la celebración de elecciones, si el líder de los socialistas se mantiene como candidato a la presidencia.

En este sentido, y como ya avanzó este lunes Albert Rivera, el candidato de la moción debe ser "instrumental" y no ser ninguno de los líderes de los principales partidos. De esta forma, Ciudadanos, que cuenta con 32 escaños, se salva de que el PSOE pueda aprovechar esta moción para sacar rédito electoral, aunque echa por tierra cualquier apoyo que hasta esta mañana se podía barajar si la moción conllevaba convocar elecciones.

CC no se prestará a "estrategias electorales de nadie"



La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, advirtió este lunes de que su partido —un diputado— no piensa prestarse a las "estrategias electorales de nadie", y por eso no va a apoyar la moción de censura del PSOE como tampoco avalará a Ciudadanos para que presente la suya. En declaraciones en el Congreso, Oramas aseveró que CC no va a participar en la constitución de un Gobierno "apoyado en Podemos y en radicales independentistas". "El fin no justifica los medios", declaró la diputada, quien insistió en que no votarán a favor de un nuevo Ejecutivo que sería "absolutamente inestable".

Compromís reitera su apoyo



El portavoz parlamentario de Compromís, Joan Baldoví, reiteró este lunes su apoyo al secretario general del PSOE. Subrayó que su partido es "coherente" y que respaldará "cualquier moción que sirva para apartar a Rajoy y a su partido corrupto de las instituciones", y de ahí su voto favorable a la moción de Sánchez.

Asimismo, tras un primer mensaje anoche, Baldoví recibió una llamada del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, con quien cerró una reunión a primera hora de esta mañana.



Podemos consultará a sus bases para ratificar el 'sí'

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, anunció este lunes que su partido convocará una nueva consulta a sus bases entre este miércoles y este jueves para que se pronuncien sobre si deben respaldar la moción. No obstante, el líder del partido morado reiteró que su partido apuesta por apoyar sin condiciones la iniciativa de Sánchez, pero que, "en cualquier caso, la última palabra, como siempre en Podemos, la tendrán los inscritos e inscritas que esta semana decidirán".

Nueva Canarias mantiene su compromiso con Sánchez

Román Rodríguez, el presidente de Nueva Canarias (NC) —partido que concurrió a las pasadas elecciones con el PSOE—, confirmó el pasado viernes que su formación apoyará la moción. "La sentencia [del caso Gürtel] condena políticamente al presidente y al PP. Todos sabíamos los antecedentes, los procesos abiertos y, por lo tanto, no es muy sorprendente, lo único es que el agravamiento es mayor porque no lo dice un periodista ni otro político, sino que lo dice un tribunal después de una larga investigación", agregó el nacionalista.

UPN apuesta por no apoyar al PSOE

Javier Esparza, el presidente de UPN —partido que tiene dos diputados— afirmó el pasado viernes que la formación regionalista "no va a apoyar" una moción de censura en el Congreso que "de como resultado un gobierno de la mano de populistas e independentistas" al considerar que "no sería bueno para España".