La Monarquía, una institución sobre la que se  pregunta poco y mal y otras 4 noticias que no debes perderte hoy, 5 de marzo

Te proponemos cinco noticias para que empieces informado este lunes, 5 de marzo de 2018.

El cuestionamiento de la monarquía es un elemento que sobrevuela de manera casi constante el debate público en España, sobre todo desde la abdicación del rey Juan Carlos I. Sin embargo, escasean los estudios sociológicos que pregunten a la población sobre su opinión hacia la monarquía y, sobre todo, que sondeen cuestiones relativas a los posibles niveles de apoyo a otras formas de organización del Estado.



La brecha salarial en la BBC “daña su credibilidad” y resulta “inaceptable” si se quiere preservar el casi inmaculado prestigio histórico de la cadena pública de televisión británica, dijo recientemente Carrie Gracie, ya como su ex corresponsal jefe en China, en sede parlamentaria a escasas semanas de renunciar a su cargo por cobrar substancialmente menos que sus homólogos masculinos. “Si no estamos preparados para realizar con honestidad un examen de conciencia, ¿cómo podremos dar información honesta a nuestra audiencia?”, se preguntaba, pese a haber recibido un incremento salarial, modesto, a su juicio, casi nada más retornar a los estudios centrales de la BBC en Londres. “Nuestro negocio es la verdad; no podemos operar sin verdad”. Simultáneamente, la actriz Robin Wright, coprotagonista de la afamada serie House of Cards, proclamaba: “quiero que me paguen lo mismo que a Kevin (Spacey)”.



El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sorprendió el pasado miércoles con la exigencia a Marino Rajoy de que convocase elecciones de no lograr la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, ya que hasta ahora nunca había pedido adelanto electoral y siempre había fijado las elecciones generales de cara a 2020.



Ángel Cruz y Patricia Ramírez, los padres de Gabriel Cruz, el niño desaparecido el pasado martes en Las Hortichuelas, en Níjar (Almería), han anunciado este domingo una concentración el próximo jueves para "ayudar y dar fuerza" a la búsqueda de su "pequeño".



En ZelebTV te hemos contado, en directo, la llegada de las estrellas a la red carpet y la gala de entrega de premios. Descubre aquí todos los ganadores.