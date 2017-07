Monedero asegura que las bases de Podem tienen "voluntad de no acompañar al referéndum"

Uno de los cofundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha expresado este sábado su convencimiento de que las bases de Podem tienen "una voluntad firme de no acompañar al referéndum" de Catalunya previsto para el 1 de octubre, en lo que ha definido como "falso referéndum".

"Vengo de Catalunya hace poco y he visto en las bases de Podemos una voluntad firme de no acompañar el referéndum, y por tanto creo que hay que escuchar a las bases, a los círculos, y no se deben tomar decisiones por parte de la dirección que contradigan las opiniones de las bases", ha indicado Monedero a preguntas de los periodistas en el marco de la Universidad de verano de Podemos en Cádiz.

En ese sentido, ha destacado que está convencido de que "los círculos en Catalunya van a reclamar que la decisión que tome Podem se parezca a la que tiene los círculos", y ha destacado que siempre en Podemos cuando han tenido "discrepancia interna" han consultado a las bases, considerando que se está "ante una de estas circunstancias".

Asimismo, Monedero ha indicado que "hemos planteado que estamos a favor de un referéndum que sirva como nuevo anclaje de Catalunya en el conjunto de España, aclarando que no son "independentistas" y además quieren que "Catalunya permanezca".

Esta actitud de convocar el referéndum el 1 de octubre "es una huida hacia delante del gobierno" de Carles Puigdemont "incomprensiblemente apoyada por fuerzas de izquierdas que están alimentando un gobierno que está cobrando olvidar el tres por ciento, los recortes y cómo colaboraron con PSOE y PP cuando estaban en marcha los recortes", ha dicho.

Por otro lado, ha destacado que "la actitud del PP está alimentando la independencia como una forma de discurso que le ahorre hablar de la corrupción o los recortes. Por otro lado, en el gobierno de Puigdemont encuentra una excusa para no rendir cuentas de su comportamiento".

Además, Monedero ha asegurado que "lo que está expresando la dirección de Podem en Catalunya no coincide con lo que dicen las bases por lo que yo he escuchado esta semana pasada, y por tanto creo que la verdad es revolucionaria como se viene repitiendo en esta Universidad de Verano de Podemos, por eso creo que lo que hay que hacer es escuchar a las bases, porque así nunca se equivoca uno porque representa lo que indica el corazón democrático, que es la participación popular".

"Todo apunta a que las bases de Podemos tienen que expresar cuál es su posición frente a un falso referéndum y frente a un proceso que es muy relevante en Catalunya, y que Podemos, que fue quien ganó las elecciones en Catalunya en junio y en diciembre, tiene algo que decir", ha expresado.

En otro orden de cosas, Monedero ha indicado que "ha habido reclamaciones por parte de los círculos" por la falta de información de este proceso. Así, ha asegurado que "las consultas deben ser claras, capaces de expresar lo que la gente piensa y no ha sido el caso".

Además, ha destacado que en el caso de Catalunya hay tres decisiones claras. Por un lado, "una es la firme posición contra las políticas de austeridad y quién las representa, que en nuestro caso nos impide ir de la mano de PDCat".

En segundo lugar "es muy relevante establecer cuál tiene que ser el anclaje de Catalunya en el conjunto de España y eso pasa por el derecho a decidir, que es esencial".

Y el tercer elemento que hay que dilucidar "es cómo se va a conformar ese nuevo sujeto que ahora se llama Catalunya en Común, que no es acertado porque no incluye a Podem y de hecho hay que revisarlo". Estas tres tienen que ser las cuestiones que "tienen que conformar el debate que corresponde a las bases y que no se está dando y no compete a ninguna dirección, sino a las bases de Podem en Catalunya", ha concluido.