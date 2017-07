Más quinientas alcaldesas y alcaldes catalanes han reunido en el Paraninfo de la Universitat de Barcelona para hacer visible su compromiso con la organización del referéndum de autodeterminación anunciado para el próximo 1 de octubre.



Muchos de ellos habían firmado previamente un manifiesto en el que anuncian que pondrán a disposición de la Generalitat "los locales habituales donde se celebran todas las convocatorias electorales" en sus municipios.



Así lo han hecho público y han dejado constancia de ello en redes sociales, con fotografías de la firma del manifiesto, acompañadas del hashtag #JoSigno (yo firmo) a pesar de las advertencias hechas públicas por el delegado del Gobierno, Enric Millo, que ha dado instrucciones para actuar contra los alcaldes que apoyen el referéndum.

El acto ha comenzado con la representación de un discurso que pronunció hace más de cien años quién fue primer presidente de la Mancomunitat de Catalumyaa, Enric Prat de la Riba, sobre las aspiraciones de autogobierno y sus objetivos.



El manifiesto hecho público este sábado, además de garantizar medios materiales para hacer posible el referéndum, expresa el convencimiento de la existencia de una mayoría clara a favor del derecho a decidir y afirma que el mundo local "no retrocederá", ante cualquier dificultad jurídica o política que pueda interponer el Estado.



Los organizadores del acto, la Associació Catalana de Municipis (ACM) y la Associació de Municipis per la Independència (AMI), han dado la palabra a alcaldesas y alcaldes de poblaciones, grandes y pequeñas, de diferentes comarcas alejadas de la capital catalana, como Berga o Corçà, o de su área metropolitana, como Sabadell o Ripollet.



En sus intervenciones han garantizado que pondrán a disposición de quien quiera votar "Sí o No" sus locales "y todo el material que sea necesario" para hacer efectiva la convocatoria y la celebración del referéndum de autodeterminación.

No ha faltado quien ha reconocido "cansancio, después de siete años" de movilizaciones, para añadir, sin embargo, que ahora no pueden desfallecer.



Otros han explicado que consideran "el referéndum como una herramienta indispensable de transformación social". "No hay nada más transformador y revolucionario que una urna", ha afirmado la presidenta de la AMI, Neus Lloveras.



Puigdemont emplaza al Estado

El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, presente en el Paraninfo, acompañado de su gobierno, de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de diputadas y diputados, ha tomado la palabra para señalar que "el Estado español finalmente se ha dado cuenta de que esto va de verdad "y que su respuesta ha consistido solo en amenazas. Los representantes del Estado, según él, "quieren dar miedo", y ahora, ha dicho, son ellos los que "tienen miedo" de lo que pueda decir la ciudadanía de Catalunya.



Previamente el vicepresident Oriol Junqueras, había reivindicado la legalidad internacional, "que el Estado español se comprometió a respetar", como única posible. "Legalidad y legitmitat nos amparan", ha dicho Junqueras, que en su discurso también ha recordado "la utilización de las cloacas", por parte del Estado.



Puigdemont, en una entrevista publicada este sábado por un diario austriaco, el 'Salzburger Nachrichten', había reconocido que le preocupa que el Estado use la fuerza, pero advirtió que si lo hace "habrá perdido".



Ha dicho que su gobierno está "preparado para aceptar que gane el 'No", y se preguntó si el Estado español está preparado para aceptar una hipotética victoria del' Sí. "La única posibilidad que tiene el Estado español de impedir la independencia de Catalunya es hacer una propuesta mejor a la ciudadanía", ha explicado en esta misma entrevista.