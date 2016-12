"Yo no voté a ningún rey": la camiseta de Cañamero en el acto de apertura de la nueva legislatura

MADRID.- El diputado de Unidos Podemos por Jaén y dirigente del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, ha acudido este jueves al Congreso con una camiseta con el lema "Yo no voté a ningún Rey" precisamente en día en que los Reyes presiden la Solemne Apertura de la XII Legislatura en la Cámara Baja.









Cañamero ya había hecho uso de camisetas reivindicativas en anteriores ocasiones. Una de sus primeras apariciones en la Cámara Baja, donde llegó tras las elecciones del 26 de junio, lució otro lema en defensa de su compañero de formación Andrés Bódalo, tres veces condenado, la última por agredir a un concejal socialista.



"No es una provocación. Es algo amable"

Según ha explicado, llevar esa camiseta "no es una provocación en absoluto": "Yo creo que es una cosa amable, cariñosa para la sociedad, pidiendo que cualquier representante de la vida pública tiene que pasar por el voto, por la criba del voto de los ciudadanos", ha comentado.



A su juicio, la sociedad es muy plural y "hay que respetar todo lo que hay, todos los pensamientos" y en democracia todos los ciudadanos tienen derecho a manifestar pacíficamente lo que piensan: "Yo no he votado nunca a ningún Rey y, por tanto, como no lo he votado nunca pues lo expreso aquí con mi camiseta", ha zanjado



Por su parte, los diputados de Izquierda Unida, también adscritos al grupo de Unidos Podemos-En Comú-En Marea lucen este jueves una escarpela republicana con los colores de la bandera de la II República: rojo, amarillo y morado.