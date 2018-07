Noelia Vera: "En las primarias de Andalucía votaré a Franco, pero también me gustaría hacerlo a Rodríguez"

Los choques entre las direcciones estatal y andaluza de Podemos no han sido resueltos y han envuelto el primer día de las primarias en el territorio. Tras la crisis abierta por la desconfianza que mostró Pablo Echenique por el proceso de confluencia de Podemos e IU en Andalucía, Teresa Rodríguez tendrá que enfrentarse en las primarias a dos rivales: Leticia García e Isabel Franco. Aunque la principal batalla es con Franco ya que presentan dos modelos de partido irreconciliables. Así, mientras Rodríguez sigue trabajando por afianzar la alianza con IU y su gestión como líder regional, se presenta una alternativa que la dirección estatal ve "con simpatía".



Noelia Vera está entre Madrid y Andalucía. Es diputada por Cádiz en el Congreso y forma parte de la dirección estatal del partido. La portavoz de la formación morada anuncia que votará a la lista de Isabel Franco, aunque señala que también le gustaría apoyar a Rodríguez. Pone el foco sobre la importancia de llegar a acuerdos y conseguir una candidatura que represente todas las sensibilidades de Podemos, a pesar de las diferencias que hay entre los dos alternativas principales.

Desde hace meses se ha abierto una brecha entre la dirección andaluza y estatal que no ha conseguido resolverse hasta llegar a las primarias. ¿Cómo ves y estás viviendo este enfrentamiento?

Lo primero es que hay veces que interpretamos como choques y enfrentamientos procesos que deberíamos aprender a naturalizar. Las primarias deberían enriquecernos siempre. Y debería ser una señal de salud y democracia interna que se presenten varias candidaturas que den un resultado más plural, unitario y representativo de todas las sensibilidades de Podemos.

Frente a lo que estamos viendo en Andalucía, parto de esta base. Es sano que no sólo se presente una lista que es la que encabeza la actual secretaria general, nuestra compañera Teresa Rodríguez. Creo que es importante que se presenten otras listas: la que encabeza Isabel Franco, junto con Diego Cañamero, creo que va a provocar que el resultado de cara a la confluencia con IU sea mucho más rico para el proyecto y que todas las sensibilidades de Podemos estén representadas.

"Nos falta información y no sólo a la dirección estatal, también a la militancia de Andalucía"

Pero también es verdad que, aunque he compartido mucho en lo político con Rodríguez y que hemos ido de la mano en otros procesos internos, en esta situación no comparto del todo cómo lo está haciendo. Hay muchas cosas que todavía nos conocemos: nos falta información y no sólo a la dirección estatal, también a la militancia de Andalucía. No entendemos por qué Podemos no aparece en la candidatura, que es algo que votó toda la militancia a través de una consulta con un apoyo del 92%. No entendemos muy bien, ni tenemos mucha información sobre cómo va a ser el proceso de confluencia y esas segundas primarias que va a haber de la mano de Antonio Maíllo e IU. Tampoco tenemos muy claro para qué se va a utilizar el censo de Adelante Andalucía.

Estamos en un momento en el que tenemos que entender que Podemos Andalucía es importante, que tiene que servir para enfrentar las políticas de Susana Díaz y que cualquier tipo de proceso de cambio y de confluencia tiene que pasar por darle valor e importancia a Podemos en Andalucía. Hay un plan, parece ser, por parte de Teresa Rodríguez, que todavía no tenemos claro. Esto es lo que nos diferencia, pero también es importante que el resultado sea plural y que haya una representación de la lista de Franco en el Parlamento de Andalucía y que la falta de información se aclare y así se entenderían mejor los procesos.

Estas dudas sobre el plan de Teresa Rodríguez, ¿también te hacen tener una desconfianza y creer que quiere separarse de Podemos?



Hoy se ha agravado un poco esta situación cuando hemos visto que una marca como Marea Andaluza, que en su momento se registró sin un fin de separación del proyecto de Podemos, ha cambiado hace poquito tiempo su sede y la gente que encabeza este partido nuevo. Este tipo de cosas generan inseguridad.

Hay que entender que esto no tiene que ser una pelea constante, pero también que Podemos es Podemos. Que ha sido la oportunidad para cambiar las cosas y que va a ser la oportunidad para seguir cambiando, a nivel estatal y en Andalucía. Sin esto, tenemos mucho más complicado ganar al PSOE y aquí creo que es donde hay una discrepancia clara. En lo político, en las propuestas, en cómo queremos que Andalucía sea a partir de ahora y en cómo queremos que el proceso de cambio llegue, estamos de acuerdo. Pero el procedimiento para construir esta candidatura y para presentarse a las elecciones autonómicas y municipales, nos cuesta más entenderlo, porque no entendemos dónde queda Podemos en toda esta ecuación entre Marea Andaluza y Adelante Andalucía.

Pero Teresa Rodríguez ya ha hecho declaraciones, y ha afirmado que Podemos va a parecer en las papeletas y que el censo de Andalucía es una plataforma de apoyo. Además, sobre Marea Andaluza ya se llegó a un acuerdo en el que se afirmaba que no incumple las direcciones estatales, ¿qué os falta?



Nos falta información. Con más información creo que se aclararían muchas más cosas, dejaríamos de vivir esto como un choque de trenes constantes y nos entenderíamos todas las partes. Son candidaturas andaluzas y como dirección estatal, y aquí te hablo como dirección y no como andaluza, tenemos que garantizar que el proceso vaya bien. Igual que lo tenemos que garantizar en Castilla La Mancha, en la Comunidad de Madrid o a nivel estatal.

El problema es que nos falta información: los reglamentos, los detalles de qué se va a hacer y qué no. De momento, tenemos estas declaraciones de Teresa, que ojalá sean así y se cumplan y no habrá ningún tipo de problema. Siempre y cuando se respeten los documentos que ganaron en Vistalegre II, que se respete el conocimiento que necesita tener toda la militancia para intentar no llegar a estas situaciones y que se respete que tenemos que trabajar de la mano. Espero que lo que dice Teresa sea así. Hemos hablado mucho ella y yo de todo esto: en privado, en los chats, en persona y por teléfono, y ella sabe que no compartimos esta falta de información porque no es clarificador y no ayuda a tranquilizar.

¿Por qué te dice Rodríguez que no da esta información que pedís?



No lo sé. Ella dice que irá el nombre de la marca. Pero, por ejemplo, no explica cómo van a ser las primarias de Izquierda Unida. Eso tiene que ser un reglamento, pero el reglamento andaluz se aprobó una semana antes que el reglamento que establecía las normas a nivel estatal para todos los territorios. Aquí ha habido un conflicto de tiempo y espacio, y no tenemos ni idea cómo va a ser esto. ¿En qué lugar va a quedar Podemos? ¿se van a alterar las posiciones de las primarias que resulten de las primarias de Podemos después con las de IU? ¿Adelante Andalucía va a desaparecer o no? ¿va a ser otro nombre? Todas estas respuestas no las tenemos, e insisto, si esta información la tuviéramos sería mucho más fácil.

Desde Podemos Andalucía piden mayor autonomía y menos control desde Madrid y la dirección estatal. ¿Cómo ves una mayor autonomía o que se mantenga este control?



Lo que creo es que es difícil cuestionar una candidatura y una lista por sus lazos con Madrid, cuando esa candidatura está únicamente formada por andaluces como Cañamero que es una referencia política y sindical de la lucha andaluza.

"Cuestionar ser más o menos andalucista porque el proyecto de organización

sea diferente,

creo que es un error"

Cuestionar que se sea más o menos andalucista porque el proyecto de organización para nosotros sea diferente, creo que es un error. Es un error repartir carnets de quién es más autónomo o quién lo es menos. Creo que esto a Cañamero no se le puede cuestionar. A mí tampoco me gustaría que me lo cuestionaran por estar en la dirección estatal y por tener un pie en Madrid y en Andalucía. Todos somos andaluces, todas las candidaturas son andaluzas, todos queremos más autonomía para Andalucía, que sea cada vez más libre y que deje de estar en el olvido en el que ha estado sometida todos estos años. Que tengamos un proyecto de organización diferente, con un objetivo político que es igual: ganarle a Susana Díaz. Esto no debería ser un motivo de disputa en una campaña interna en la que todos somos del mismo sitio y queremos defender la misma tierra.

Este martes, Rodríguez denunció injerencias desde la dirección estatal en referencia a declaraciones de Echenique. Esto también podría ser tomado así, como una intención de interferir en las primarias.



Yo estoy hablando como militante andaluza, como andaluza en la dirección estatal y como diputada por Cádiz. La lista que presenta Rodríguez tiene muchos nombres de compañeros que admiro y que son más que necesarios en el Parlamento de Andalucía. Pero aquí hay un error político relacionado con la anterior pregunta: quién es más o menos andaluz. Todos queremos autonomía y libertad para Andalucía y todos queremos que poco a poco se vaya ganando terreno y saliendo del olvido. Pero es verdad que defendemos un proyecto que estatal que también está construyendo un modelo de país y que defiende que las luchas andaluzas tienen que pelarse también en Madrid porque, nos guste más o menos, hay peleas que hay que ganar en el Congreso y a nivel estatal.

"Hablar de Madrid - Andalucía, conociendo las dos partes, creo que no lleva a ningún

buen puerto"

Esto no debería ser una lucha entre Madrid y Andalucía todo el tiempo. De hecho, son bastante incómodos estos intentos de peleas constantes entre compañeros. La dirección andaluza tiene que entender que la dirección estatal no es el enemigo: el enemigo está fuera, y todos tenemos el mismo. Y hay que entender y naturalizar que cada uno tenemos una forma de entender la organización, y que cada uno tiene el mismo proyecto dentro de un mismo objetivo que es ganar al PP, al PSOE y a Cs. Si tenemos diferentes formas de organizarnos, habrá que hablarlas y habrá que discutirlas. En este momento hay discrepancias, pero no sólo desde Madrid y Andalucía, dentro de Andalucía también. Estamos hablando de la candidatura de Isabel Franco, Defender Podemos Andalucía, formada por gente de Andalucía muy válida, con un modelo completamente diferente al de Rodríguez. Pues habrá que debatir y el resultado tendrá que ser una lista plural. Pero plantear esto en términos de Madrid - Andalucía, conociendo las dos partes, me parece que no lleva a ningún buen puerto.

Has apuntado que son dos modelos totalmente contrarios. Entonces, ¿apuestas por el modelo de Isabel Franco?



Yo creo que son compañeros que tienen que estar en el Parlamento de Andalucía. En una asamblea estatal hemos formulado nuestra hoja de ruta y sometido a consulta de todos los militantes los pasos que hay que dar para las autonómicas y municipales. Esto es lo que en este momento está defendiendo Franco y creo que esta sensibilidad tiene que estar ampliamente representada. Pero creo que todo es compatible y que es cuestión de hablarlo.

¿A quién votarás en estas primarias?



A Isabel Franco, a Diego Cañamero, a Eva María Espino... y me encantaría votar a Teresa Rodriguez. Me duele mucho no poder votarla porque para mí es una compañera excepcional que ha simbolizado durante todo este tiempo la lucha contra Diaz mejor que nadie. Y me encantaría votar a muchos compañeros que van en la lista de Rodríguez. Pero, lamentablemente, el planteamiento que se ha hecho desde sobre las listas no lo permite. Tienes que votar un equipo completo y esto nos está limitando y está poniendo en una situación incómoda a muchos militantes que ven en Rodríguez una voz esencial para hacer frente a Susana Díaz, pero que también ven en Franco una futura gran parlamentaria. Esto creo es una limitación democrática interna que tampoco está haciendo bien a nadie y que yo tampoco comparto porque no era necesario llegar a este punto.