Hace tan sólo seis días que se votó la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa y proclamó a Pedro Sánchez como presidente. Tan sólo seis días desde que Unidos Podemos votó sí a la moción y Ciudadanos votó no. Y, a pesar de este tiempo tan corto y de todas las previsiones, el nuevo Gobierno se ha distanciado de las formaciones que votaron a favor y virado hacia el centro, con perfiles cercanos a los partidos de la derecha.

Tras conocer el nuevo Ejecutivo, Pablo Iglesias ha reconocido que es "un guiño a Ciudadanos y al PP" y que "se ha olvidado de quién le apoyó". Mientras, Ciudadanos ha reconocido que es un Gobierno "correcto", como señaló este miércoles Toni Roldán en el Congreso en la valoración de los nuevos nombramientos.

Aún así, ambas formaciones se han mostrado prudentes. Irene Montero, tras la Junta de Portavoces de este jueves, ha afirmado que "no es momento de criticar un Gobierno que todavía no ha comenzado a trabajar", asegurando que al Ejecutivo "hay que criticarlo por cómo gobierna" y dando un margen prudente para poder valorarlo. Sin embargo, como Iglesias, asegura que es una "evidencia" decir que no es un Gobierno "pensado para tener la mejor de las relaciones con las formaciones que votamos a favor de la moción".

En este sentido, el ministro que más ha chocado en las filas del partido morado ha sido el de Interior, Francisco Grande-Marlaska, que tiene tras sus espaldas polémicas como el archivo del caso del accidente en Turquía Yak-42 que luego lo tuvo que reabrir; el 'caso Faisán', haber ordenado el secuestro de la célebre y polémica portada de El Jueves cuando la revista sacó una caricatura de los entonces príncipes Felipe y Letizia acostándose en la cama o condenas a manifestantes del 15-M. Con esta trayectoria, Montero ha asegurado que "no es un guiño a la España del cambio ni un guiño a la España del 15M".

Girauta reconoce que siente "una gran proximidad" al ministro Josep Borrell

Y no parecen estar desencaminados en afirmar que es un Gobierno hecho para gustar al PP y a Ciudadanos. El portavoz del partido naranja, Juan Carlos Girauta, ha considerado este jueves que el Gobierno está formado por "personas muy respetables" y por "buenos profesionales y buenos técnicos". Además, ha añadido que concretamente con el ministro de Asuntos Exteriores, de Unión Europea y de Cooperación, Josep Borrell, siente "una gran proximidad".

Sin embargo, ha afirmado que lo relevante no son tanto los nombres de los ministros como cuál será el programa de gobierno que va a aplicar Sánchez, ya que en el debate de la moción de censura de la semana pasada "no lo presentó". En este sentido, espera que se resuelva la "incertidumbre" y el Ejecutivo precise cuáles son sus planes y "con quién va a llegar a dónde", aunque cree que le va a resultar difícil gobernar. Lo mismo comentó el líder del partido, Albert Rivera, este miércoles por Twitter en cuanto conoció el nuevo Ejecutivo.

Suerte y acierto a todos los miembros del actual Gobierno, por el bien de España. Ahora Sánchez debe contar lo que no hizo en la moción de censura: su plan de gobierno y cómo tiene pensado llevarlo a cabo. — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 6 de junio de 2018

Aunque sobre este hecho de que el Gobierno esté formulado para atraer a la parte del electorado que se había ido del PSOE a Ciudadanos, Girauta ha dicho que desconoce si esta ha sido la intención de la composición actual. "Pero por nuestra parte, esas consideraciones, cuando España tiene por delante los desafíos que tiene, no son lo importante. Primero España, luego nada y luego el partido", ha sentenciado.

Aún así, hasta la semana que viene no comenzará la actividad parlamentaria. Ambos partidos ya han lanzado las tareas que consideran que deben abordar. Podemos incide en que en esta semana ya se podría llevar a cabo la revalorización de las pensiones e igualar los permisos iguales e intransferibles, además de abordar cuestiones prioritarias como garantizar el Estado de Bienestar o el diálogo en Catalunya. Ciudadanos, por su parte, también cree que Catalunya es el tema prioritario, aunque con un enfoque bien distinto y es que mantienen que el 155 debería seguir aplicándose, además de señalar que deben tratar, cuanto antes, la reforma laboral.