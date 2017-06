Los concejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer han sido reprobados en el Pleno con los votos de PP, C's y PSOE, partidos que han pedido su dimisión o cese. También ha salido adelante la comisión de investigación con los votos en contra en solitario de Ahora Madrid y con el 'sí' de PP, C's y PSOE.

El PSOE tenía previsto votar en contra de la comisión de investigación pero la portavoz socialista, Purificación Causapié, ha pedido la votación por puntos una vez que la votación ya estaba en marcha, por lo que ha tenido que dar su posición en bloque y, por lo tanto, aceptar la comisión.

PP y C's han llevado al Pleno la petición de cese y reprobación. Los de la formación naranja han solicitado además la puesta en marcha de esa comisión de investigación a raíz de la denuncia ante Fiscalía del convenio del Mutua Madrid Open a espaldas del consejo de administración de Madrid Destino.

Carmena: "No están imputados"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha empezado la defensa de sus dos ediles aludiendo a la democracia y el respeto necesarios para, a continuación, reafirmarse en que la providencia no les cita como imputados sino como querellados. La regidora ha afeado al PP que siga adelante con sus "inexactitudes" para tratar de conseguir mejores resultados electorales. "No es lo mismo una cosa que otra. Ustedes lo saben porque tienen asesores jurídicos", ha argumentado la exjueza.

El concejal de Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato (d), conversa con el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente (c), y la primera teniente de alcalde, Marta Higueras (i). EFE/Víctor Lerena

Minutos antes, la concejala de C's Sofía Miranda ha lanzado a la bancada de Ahora Madrid que "no están imputados por perseguir la corrupción sino por no cumplir con la Ley de Contratos" y que todo lo demás no son más que "excusas para agarrarse al sillón", algo propio de la "vieja política".

"Han venido a esta institución a ensuciar lo público, se escudan en sus mentiras, en su soberbia, repudian su código ético, que es publicidad engañosa", ha declarado. También ha acusado a Ahora Madrid de ser unos "adictos al poder".

"Son mas maquiavélicos que Maquiavelo. Tras tanta calle, manifa, pancarta, 'no nos representan' y megáfonos terminan ustedes en el mismo sitio de los que tanto desprecian el juzgado. Y usted, señora Carmena, comparte ranas con la señora (Esperanza) Aguirre", ha lanzado.

"Lo peor de la política"

El portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida, ha insistido en que ambos ediles sí están imputados ya que tendrán que declarar el 18 de septiembre con un abogado y pueden no declarar contra sí mismos. También ha afeado la "conducta poco ejemplarizante del gobierno" con su código ético, que se convierte en "papel mojado". A la regidora le ha pedido que se decante por ser "Manuela Carmena, ciudadana indignada, o Manuela Carmena, representante de lo peor de la política".

Ella le ha contestado que al Pleno hay que ir con respeto y dejar de lado calificativos como "Carlos Sánchez Torquemada". "Qué pasaría si yo un día le dijera con mucho cariño José Luis Martínez graciosillo?", le ha preguntado. El edil ha reaccionado que también él considera una falta de respeto que la alcaldesa le comparase con un rapero por la velocidad en las exposiciones de sus argumentos.

La alcaldesa ha reiterado las palabras que ya lanzó en un programa de televisión tiempo atrás, la necesidad de dimitir "cuando hay imputación por delito de corrupción" pero en el caso de los concejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer "no hay imputación".

Querellados

Carmena ha insistido en que ambos han sido "citados a declarar como querellados", no como imputados. La exjueza ha apuntado que no pueden ser considerados imputados cuando la propia providencia los califica de 'querellados' y cuando sólo se tiene una versión de los hechos (la querella presentada por el PP), sin contrastarla.

Causapié, por su parte, ha reprochado la "actitud desleal" de los dos reprobados tanto con la alcaldesa como con los grupos municipales en el consejo de administración de Madrid Destino y ha añadido que el Ejecutivo ha tenido una "actitud decepcionante en el Open" llegando a afirmar que la portavoz de Ahora Madrid, Rita Maestre, bien podía ser "portavoz del PP". Igualmente ha reprochado que, "en lugar de aplicar el código ético", en Ahora Madrid vayan al "y tú más porque hay casos peores".