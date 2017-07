El inspector de la Policía Nacional José Ángel Fuentes Gago ha reconocido este miércoles la veracidad de la exclusiva que Público ha adelantado hoy: que viajó en 2014 a Ginebra (Suiza) en un avión fletado por el Ministerio del Interior para "verificar" la información sobre una cuenta bancaria vinculada al exalcalde de Barcelona Xavier Trías, pese a esa información había sido desmentida por el afectado y por el banco suizo. Fuentes Gago ha negado sin embargo haber llevado un maletín con dinero, así como haber pagado —"jamás"— a nadie por información a cuenta de los fondos reservados.

El que fuera mano derecha del director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino ha asegurado en la comisión de investigación en el Congreso sobre la brigada patriótica del Ministerio del Interior en la época de Jorge Fernández Díaz que "nunca" hizo una investigación sobre Xavier Trias ni sobre otros líderes políticos como Pablo Iglesias. "No vi ni participé en ningún informe apócrifo", ha asegurado.

Sí ha reconocido su viaje a Ginebra de 2014 para acompañar, ha dicho, "al titular de la fuente y de la información" sobre la supuesta cuenta de Trias en Suiza para verificar el dato ante la "discrepancia" expresada por el banco suizo y el desmentido del entonces alcalde de Barcelona. Sobre este tema ha dicho que no quiere entrar en detalles debido a que hay un procedimiento judicial en Plaza de Castilla.

Según Fuentes Gago, el viaje lo realizó por orden de su superior, el director adjunto operativo, Eugenio Pino. En este sentido, ha negado que llevara un maletín con dinero en ese viaje: "Eso es absoluta y radicalmente falso. No he pagado nunca por ninguna información. Nunca he llevado un maletín de dinero ni en territorio nacional ni en el extranjero".

Lo de Trías no era suyo

Fuentes Gago no ha querido opinar sobre la veracidad de esa información, insistiendo en que su intervención en los hechos es posterior a la publicación de la noticia. "Mi orden era verificar una información, con el titular de la fuente y la información. No tengo por qué dudar de la fuente de un compañero, pero no es mi fuente", ha señalado.

Fuentes Gago ha confirmado que en enero de 2015 el director de la Oficina Antifraude, Daniel De Alfonso, le enseñó pantallazos de esa supuesta cuenta de Trias en Suiza porque aseguraban estar "en punto muerto". La reunión en el despacho de Fernández Díaz se llevó a cabo en octubre de 2014.

Asimismo, el inspector ha querido dejar claro que él no tuvo "nada que ver" con el informe policial P.I.S.A (Pablo Iglesias, S.A.)sobre la supuesta financiación irregular de Podemos, del que ha asegurado que no ha escrito "ni una palabra". "Nada de nada. Y cualquier que diga que yo tengo que algo que ver en eso, que lo demuestre".

Viajes a Catalunya

Durante su comparecencia, Fuentes Gago ha confirmado que entre julio de 2014 y abril de 2016 viajó a menudo a Barcelona porque sus superiores jerárquicos le ordenaron que fuera a la capital catalana a "echar una mano" y le pareció "interesante", y ha recalcado que allí desarrolló diferentes labores que están dentro de las competencia legales que tenía atribuidas dentro del Cuerpo Nacional de Policía.



Fuentes Gago ha puesto en valor la profesionalidad de Pino, de quien ha dicho que hizo un trabajo "muy bueno" y dedicó a su labor "todas las horas que hizo falta" y ha confirmado que tuvo una relación de amistad "muy profunda" con Martín Blas que en un momento determinado se vio truncada por el enfrentamiento de éste con otro comisario ya jubilado José Manuel Villarejo.