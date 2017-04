Esperanza Aguirre ha presentado su dimisión como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid y como concejala. "Tengo como norma no eludir nunca mis responsabilidades y por eso presento mi dimisión", ha afirmado tras el estallido de la Operación Lezo, que investiga la trama corrupta de Ignacio González en la gestión del Canal de Isabel II, con la que se desviaron 23,2 millones de dinero público a paraísos fiscales.

"Ignacio González ha sido una persona de mi máxima confianza. En algunos momentos de mi presidencia algunos medios le señalaron como inmerso en algunos asuntos que podrían ser calificados de incorrectos", ha dicho, en alusión a numerosas informaciones, como la investigación de Público.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid reconoció en 2009 que conocía las adjudicaciones irregulares del Canal y tuvo acceso al dossier desvelado por Público en el que el propio PP de Madrid detallaba las operaciones de Ignacio González y consideró que "todo era falso y calumnioso". Rajoy lo ignoró.



"Le pedí explicaciones y ahora me siento engañada y traicionada. No vigilé más. Este auto es una prueba de que yo no vigilé lo que debía. Los ciudadanos tienen derecho a exigir que los políticos asumamos nuestra responsabilidad con dignidad, sin dilaciones y sin excusas. Tengo como norma no eludir nunca mis responsabilidades y por eso presento mi dimisión", ha asegurado tras una comparecencia de unos tres minutos en la que no ha admitido preguntas. No ha llorado, como el pasado jueves, y se ha ido con la cabeza alta.



El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, había asegurado previamente que la dirección nacional del partido no había pedido a Aguirre que dimitiera como portavoz municipal en Madrid y había dicho que era ella la que tenía que decidir si dejaba ese cargo. La presidenta del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, había dicho, por su parte, que no veía razones "objetivas" para pedir la dimisión de la portavoz popular en el Ayuntamiento.