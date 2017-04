"El secretario de Estado de Seguridad lo recibió [a Pablo González] porque no tenía ni idea de que estaba investigado [por el juez Velasco en la Operación Lezo]", ha dicho este martes el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para responder al senador de ERC Joan Comorera, que le ha interpelado por la polémica reunión de su número dos en el Ministerio con el hermano de Ignacio González, ambos en prisión por presuntos delitos de corrupción.

Zoido ha estado sometido a una batería de preguntas formuladas durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta por parte de los senadores Francisco González Cabaña, del grupo socialista, Tomás Marcos, de Ciudadanos, y el mencionado Comorera. Todos ellos sobre la misma cuestión: la polémica reunión entre su segundo, José Antonio Nieto, y el hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid.

Un encuentro que, según el auto judicial del magistrado Eloy Velasco que instruye el caso Lezo,se produjo en el despacho oficial del secretario de Estado en la sede ministerial al día siguiente de que los hermanos recibiesen un chivatazo de una jueza de que estaban siendo sometidos a investigación por parte de la Audiencia Nacional, por presunta corrupción vinculada a la gestión del Canal Isabel II, dependiente de la Comunidad de Madrid.

"¿Usted se cree que vamos a ser tan tontos para hacer las barbaridades que se dicen en una reunión a las 9.30 horas de la mañana, con luz y taquígrafos? ¿querían que el secretario de Estado fuese un adivino?", se ha preguntado el ministro en respuesta al senador Tomás Marcos, de Ciudadanos, tras exigir este parlamentario que debería destituir a su segundo o dimitir el propio ministro por el contenido del auto judicial que ha puesto de relieve que ambos participantes en el encuentro eran conscientes, al menos, de la existencia de la investigación judicial.



"Son afirmaciones frívolas", ha insistido una y otra vez el ministro. También en su respuesta al senador socialista González Cabaña, quien insistió en el relato que se desprende del auto judicial. "La petición de la reunión [de Pablo González al secretario de Estado] fue hecha dos meses antes, a primeros de enero. Entonces, ¿qué prisas había si se produjo el 8 de marzo? El encuentro fue para hablar de los planes de expansión de Mercasa, área que era de su responsabilidad, y para felicitarle por su nombramiento", recalcó el ministro.

Esa tesis fue rebatida por sus tres interpelantes, quienes reiteradamente hicieron alusión al auto judicial y a la frase: "La reunión ha sido muy interesante. Ya te lo contaré, pero no por teléfono", que se le grabó a Pablo González, en conversación telefónica con su hermano, a la salida de la citada reunión en la sede ministerial. La alusión a la felicitación por su nombramiento como uno de los argumentos para justificar el encuentro fue recibida con risas por parte de la bancada de la oposición, ya que habían pasado cuatro meses desde que asumió el cargo cuando se produjo.

Sin embargo, el ministro, que no se salió ni un ápice de una línea argumental previamente aprendida, no ofreció mayores explicaciones. Es más, se refugió en que el secretario de Estado de Seguridad ha anunciado que comparecerá ante la comisión de Interior del Congreso de los Diputados el próximo viernes para dar explicaciones. "Yo me creo lo que ha dicho José Antonio Nieto", ha concluido Zoido.