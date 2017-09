Los portavoces de la oposición en la Asamblea de Madrid han coincidido en señalar que la remodelación del Gobierno de Cristina Cifuentes anunciada este sábado, un día después del Debate sobre el Estado de la Región, confirma la "crisis" en la Comunidad.

El portavoz del Grupo Socialista, Ángel Gabilondo, ha afirmado que "se demuestra que necesitaba —el Gobierno de Cifuentes— un cambio radical". "No parece serio que se produzca una crisis de esta envergadura, después de un debate donde se ha señalado que todo va bien y con normalidad, y que se están cumpliendo los objetivos planteados por el Gobierno y es obvio que no. Me parece una impostura", ha manifestado en declaraciones a los medios.

Asimismo, ha reprochado a la presidenta regional que a lo largo del Debate sobre el Estado de la Región, "durante horas", explicara "que todo iba perfectamente". "No es así", ha apostillado, para agregar que Cifuentes "está en su derecho de hacer los cambios oportunos", pero debe "explicarlos con rigor, y no decir que 'esto demuestra que seguimos con más fuerzas'".

🔝 Un nuevo impulso al Gobierno regional para afrontar con fuerza la segunda parte de la legislatura. Los cambios 👉🏼 https://t.co/dSuvMABlnZ pic.twitter.com/NleHq0WpZY — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 23 de septiembre de 2017

"Parece que se esté buscando proteger a algunas personas y no mostrar hasta qué punto sus políticas no han funcionado correctamente", ha agregado. Así, Gabilondo ha pedido a Cifuentes que dé una "explicación más convincente". "Mostramos disconformidad con que se haya procedido así", ha insistido.

Cifuentes avanzó este viernes en el último momento de su última intervención en el debate sobre el estado de la región "importantes cambios y refuerzos" en Sanidad y Educación y la creación de una nueva Consejería de Cultura, pero no ha sido hasta este sábado cuando, a través de un comunicado oficial, el Gobierno ha dado a conocer la remodelación del Ejecutivo, que implica la salida del consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Jaime González Taboada, y el de Sanidad, Jesús Sánchez Martos. Ambos, dos cargos muy polémicos que serán sustituidos, respectivamente, por el actual consejero de Transportes, Pedro Rollán, y el hasta ahora viceconsejero de Presidencia y Justicia, Enrique Ruiz Escudero.

Tras extenuarnos en Debate, con nocturnidad y alevosía, anuncia ceses d quienes reprobamos/acusamos.Gobierno fallidohttps://t.co/g0nG6gv0a3 — Lorena Ruiz-Huerta (@LorenaRuiz_H) 23 de septiembre de 2017

"Tras extenuarnos en Debate, con nocturnidad y alevosía, anuncia ceses de quienes reprobamos/acusamos. Gobierno fallido", ha afirmado la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruíz Huerta, a través de Twitter.

Con un día de retraso, Cifuentes nos da la razón y anuncia la mayor crisis de gobierno de toda la legislatura https://t.co/CtnKANXsFN — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) 23 de septiembre de 2017

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha manifestado a través de la misma red social que "con un día de retraso" la presidenta de la Comunidad les "da la razón", y "anuncia la mayor crisis de Gobierno de toda la legislatura".



Errejón: "Tarde, mal y a oscuras"

También otros cargos nacionales de los grupos de la oposición se han manifestado por el cese de Cifuentes a sus consejeros más polémicos. Es el caso de Íñigo Errejón, el secretario de Análisis Estratégico y cambio político de Podemos, que ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid por haber aprovechado "que los ojos de toda España están puestos en Catalunya para hacer cambios importantes en su Gobierno". "Es natural que lo haga con discreción porque esto supone dar la razón a quienes llevamos tiempo pidiendo la dimisión de los consejeros salientes", escribió en un comunicado.

"¿Os acordáis de Taboada, el número 3 de Cifuentes que presuntamente amañaba contratos para la Púnica? [...] Exigimos que entregue el acta y se someta a la justicia ordinaria", pide Errejón tras recordar que el exconsejero seguirá como "aforado" en la Asamblea de Madrid. "¿Os acordáis de Martos, el consejero de Sanidad que recomendaba usar abanicos de papel a niños que pasaban las mañanas en aulas a 30°? Conseguimos que toda la Asamblea de Madrid lo reprobara y ahora Cifuentes tiene que retirarlo", continúa.

"Cifuentes ha tenido que reconocer la incompetencia de compañeros suyos por los que ponía la mano en el fuego, pero lo ha hecho tarde, mal y a oscuras", concluye Errejón.