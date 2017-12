La oposición denuncia que la patronal de Leganés cuela una factura de casi 6.000 euros al Ayuntamiento para financiar sus premios

La patronal de Leganés ha justificado una subvención municipal introduciendo una factura de casi 6.000 euros correspondiente a un acto que no se había celebrado, según denuncia a Público la Unión por Leganés (ULEG), líder de la oposición del municipio madrileño gobernado por el socialista Santiago Llorente. La formación política advierte de que esta factura "falsa" sirve para "camuflar" la celebración de la entrega de premios de la organización empresarial que ha tenido lugar en la finca Solimpar. No obstante, el Ayuntamiento asegura a este medio que "no hay ningún error administrativo para la tramitación de la subvención".



La Junta de Gobierno Local de Leganés aprobó en la sesión ordinaria de este martes la justificación de una subvención municipal de 55.414,16 euros a la Unión de Empresarios de Leganés (UNELE). Los gastos corresponden a un Congreso organizado por la patronal el pasado 31 de octubre en el campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).

Entre las facturas, la organización empresarial incluyó un importe de 5.687 euros bajo el concepto "Alquiler espacios para congreso día 31-10-2017". El lugar: la finca Solimpar, un recinto ubicado a unos 8 km de la Universidad Carlos III. ULEG afirma que UNELE "coló" esta factura para pagar la entrega de premios de la organización, que ha tenido lugar en la finca este miércoles.

Es más, la patronal aportó otra factura de la Universidad por importe de 6.913,94 euros en concepto de "Uso de Auditorio de la UC3M para el evento 'Leganés PEOPLE & BUSINESS' el día 31 de octubre de 2017", espacio donde sí se celebró el Congreso.



Preguntado por la factura de la finca Solimpar, el propio presidente de UNELE, Augusto Fuentes Gazola, ha reconocido a Público que la finca no albergó el Congreso y que efectivamente tuvo lugar en el campus de Leganés de la UC3M. "Aunque se haya celebrado en la Carlos III, allí no se factura por el espacio", justifica.

Asimismo, Fuentes Gazola, evasivo, asegura que "ya hay una factura relacionada con el uso técnico del auditorio, servicio técnico y sonido", y que efectivamente consta en la relación clasificada de los gastos que ofrecen a la Junta de Gobierno. Pero ese importe, a tenor de la descripción de la factura sellada por la propia Universidad, pertenece al "uso del Auditorio" para dicho evento.

Las facturas de UNELE, supervisadas y validadas

Carlos Delgado, portavoz y concejal por Unión por Leganés, ha denunciado a Público esta "maniobra presuntamente fraudulenta y difícilmente explicable protagonizada por la polémica y opaca UNELE". Asimismo, el portavoz de la formación sostiene que este hecho se puede considerar "una estafa", ya que UNELE -según sus palabras- ha pasado una factura "falsa" para que los vecinos de Leganés, -municipio de casi 200.000 habitantes-, "paguen algo que a lo mejor no corresponde ni pagar y muchos menos, en este momento".

Delgado explica que la patronal debería haber declarado la celebración de sus premios por el "procedimiento legal". Así, al ser un evento posterior a la última sesión ordinaria de 2017 -el pasado martes-, no podría cobrar en este momento ese dinero. En ese caso, siempre según el portavoz de ULEG, los costes de este tipo de eventos se tendrían que llevar al reconocimiento extrajudicial de crédito, que se debatirá en pleno entre abril y mayo de 2018. Y ahí es cuando se decide si se da esa subvención para pagar sus premios.

Es decir, "la subvención de un acto de este tipo no se puede aprobar en la Junta de Gobierno, sino en un pleno, cosa que no se ha hecho". "Al hacerse en una Junta de Gobierno, de tapadillo y donde no hay debate, la patronal le cuela la factura entre los costes del Congreso y todos tan contentos", señala Delgado.

Fuentes del Ayuntamiento de Leganés aseguran a Público que todas las facturas están supervisadas y validadas por la intervención municipal y por los técnicos auditores nacionales. "No hemos detectado ningún error administrativo para la tramitación de la subvención", aclaran.

La subvención a UNELE, fuera de la orden del día

El concejal por Unión por Leganés critica que el Consistorio haya metido la subvención a UNELE en el apartado de "urgencias" de la sesión ordinaria. "A última hora, para que no nos demos cuenta".

Sobre incluir este punto en el apartado de urgencias, fuentes municipales alegan que hay más puntos que están fuera de la orden del día, no sólo este. "Entendemos que por parte de ULEG hay un especial interés en ensombrecer y sembrar dudas sobre esta subvención cuando cuenta con todos los aprobados".

Por último, la oposición destaca la "especial amistad" entre el Ayuntamiento y el presidente de la Unión de Empresarios de Leganés, organización que recibió la medalla de oro de la ciudad el pasado 6 de diciembre con motivo del 39 aniversario de la Constitución. Fuentes del Consistorio destacan la labor de UNELE, que "aglutina a la mayoría de los empresarios de Leganés".