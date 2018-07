El 25 de junio de 1978 la ciudad de Madrid vivió su primera marcha del Orgullo. El final de la dictadura franquista no había supuesto el final de la persecución y represión del colectivo LGTB. Las cárceles aún encerraban a varios cientos de homosexuales, que seguían considerados como enfermos mentales, mientras que los poderes públicos perseguían a los homosexuales con el Código Penal en la mano. Sin embargo, aquel verano de hace 40 años se dio un paso al frente. El Frente de Liberación Homosexual de Castilla (Flhoc) consiguió la autorización para una manifestación que unió a alrededor de 7.000 personas en un recorrido entre O' Donnell y Menéndez Pelayo. Era el primer Orgullo en Madrid con autorización. Un año antes, la cita había tenido lugar en las Ramblas de Barcelona, pero el intento acabó en paliza policial.

"No somos peligrosos", se leía en algunas pancartas de aquella manifestación de hace 40 años, mientras que algunos participantes coreaban: "Vente, vente, a la acera de enfrente". Antes, durante 40 años de dictadura, el colectivo sufrió represión y confinamiento en campos de concentración, electroshocks, tratamientos psiquiátricos y persecución. También asesinatos, como el del poeta García Lorca, pero sin olvidar el de cientos de anónimos cuyos casos no saltaron a las páginas de la prensa ni la historia. La protesta de Barcelona en 1977, la de Madrid en 1978, y los avances del colectivo LGTBi no hubiesen sido posible sin la lucha de miles de personas que se jugaron su vida por su libertad.

La visita guiada, a la que puede unirse cualquier ciudadano, arrancará este jueves a las 19.30 horas en la Puerta del Sol de Madrid esquina Calle Preciados

Para honrar este pasado y recorrer el camino que ha hecho posible los avances del colectivo LGTBi y la celebración del Orgullo en Madrid tal y como hoy se conoce, el Instituto 25M, la Secretaría de Feminismos Interseccional y LGTBI y el Área de Memoria Democrática y Antifascismo de Podemos ha organizado una "ruta por lugares históricos de lucha y deseo LGTBi" del centro de Madrid. La visita guiada, a la que puede unirse cualquier ciudadano sin inscripción previa, arrancará este jueves a las 19.30 horas en la Puerta del Sol de Madrid esquina Calle Preciados.

Mapa del recorrido de la ruta histórica organizada por Podemos

El itinerario, que ha sido diseñado por Experimenta Madrid, recuerda las primeras marchas LGTBI en nuestro país (calle Preciados); los lugares de encuentro durante el franquismo y la Transición; la historia de los Sonetos del amor oscuro de Federico García Lorca (plaza de Santa Ana); las veladas literarias de la tertulia Versos con faldas de Gloria Fuertes (carrera de San Jerónimo); y termina con un homenaje al cupletista Miguel de Molina (El Pavón Teatro Kamikaze). Intervendrán en el mismo Aitzole Araneta (responsable del Área estatal LGTBI de Podemos) y Miguel Urbán (eurodiputado y responsable del Área estatal de Memoria Democrática y Antifascismo de Podemos).

El Cine Carretas y la "milla de oro"

El cine Carreteras fue refugio de homosexuales que encontraron en la oscuridad del cine un espacio de liberación sexual

La oscuridad del Cine Carretas, ubicado en la céntrica calle de idéntico nombre, permitió una vía de escape "a los deseos frustrados por la represión franquista". El espacio, tal y como informa el folleto facilitado por los organizadores, permitió generar una "milla de oro" de locales de ambiente en pleno centro del Madrid de la dictadura. Sin embargo, la represión fue habitual. Más todavía si se tiene en cuenta que la Dirección General de Seguridad estaba ubicada en la Puerta del Sol, a apenas unos metros del cine.

La Plaza Santa Ana y Federico García Lorca

Federico García Lorca cantó en Sonetos del amor oscuro su amor por un hombre. La homosexualidad del poeta no era ningún misterio para el entorno del artista, pero sí que se trató de ser ocultada durante años. Sus hermanos, Isabel y Francisco, se empeñaron, como administradores de la memoria del poeta, en borrar todo rastro sobre la homosexualidad del poeta en su vida y en su obra literaria. De hecho, durante años se evitó la palabra homosexual en los análisis sobre la obra del poeta.

"Lo que España no podía aceptar es que el poeta español más grande de todos los tiempos fuese homosexual. Hubo homofobia en los dos bandos, porque era un problema nacional, no se podía aceptar que en España hubiese homosexuales" cuenta Ian Gibson, el mayor experto en la vida y obra de Lorca.

Gloria Fuertes y la Carrera de San Jerónimo

Un sótano del número 4 de la Carrera de San Jerónimo alojó el 5 de marzo de 1951 la primera sesión de la tertulia 'Versos con faldas', creada por Gloria Fuertes, Adelaida Las Santas y María Dolores de Pablos. En ese primer acto, recitaron la poeta gallega Carmen Silveiro, la actriz María del Pilar Armesto con poemas de la sevillana Eva Cervantes y la propia Adelaida Las Santas. La poeta nunca ocultó su condición homosexual y su libertad sirvió de ejemplo a tantas y tantas mujeres (y hombres) ausentes de referentes y guías hacia su liberación.

Gloria Fuertes

"Siendo abiertamente queer, yendo vestida con pantalón y corbata, con el pelo cortazo al tazón, boina y bici; leyendo sus poemas con voz de osa buena fruto no de la bondad sino de la noche y del whisky; se la coló por completo a la España más rancia", dice el filólogo Jorge de Cascante.

Preciados y la resistencia

La calle Preciados albergó la resistencia de los y las valientes que incluso cuando las protestas LGTBi permanecían prohibidas salieron a la calle a reclamar sus derechos. Un puñado de personas se juntaban en la calle y lanzaban panfletos en un breve período de tiempo. Entre ellas, activistas trans a quienes ni se les permitía ir en la cabecera de las marchas.

Teatro Pavón y Miguel de Molina

La visita guiada cerrará con una visita al Teatro Pavón, donde el 10 de noviembre de 1939 tres hombres sacaron a golpes al cupletista Miguel de Molina y al grito por rojo y por maricón le rompieron los dientes, le raparon los rizos y le obligaron a beber aceite de ricino. Poco tiempo después, Miguel de Molina volvería al Teatro Pavón para interpretar sus cuplés, que tras un tiempo triunfarían en México y en Argentina.