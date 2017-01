Arnaldo Otegi: "El Estado español estaría encantado de que volviera la violencia de ETA"

BARCELONA.- El nuevo escenario mundial, el papel de la izquierda y su necesidad de recuperar un relato propio, el rol y la apuesta de Podemos y, obviamente, la situación en el País Vasco y en Catalunya han sido los grandes temas de la larga conversación que David Fernàndez y Arnaldo Otegi han mantenido este viernes en el Ateneu Barcelonès. Más de 300 personas han escuchado la conversación -que se ha alargado más de una hora-, conducida por el periodista y ex diputado de la CUP y que bajo el título La vía vasca ha estrenado el ciclo L'assalt al cel [El asalto al cielo].



A pesar del amplio abanico de temas abordados, el secretario general de Sortu ha reservado los grandes titulares por el proceso catalán y el escenario vasco. Dos ejemplos: "Para España, una solución democrática para Catalunya es una tragedia" o "el Estado [español] estaría encantado de que volviera la violencia de ETA". Previamente, en el exterior del recinto, situado a escasos metros de la Plaça Catalunya, la entidad ultraderechista Somatemps ha reunido a varias decenas de personas que han protestado contra la presencia de Otegi.



Empecemos, pues, por las dos principales cuestiones de la charla. Hacia la parte final del acto, y a preguntas de la prensa, Otegi ha defendido los planteamientos presupuestarios de la CUP, que este sábado decidirá precisamente si avala o no las cuentas del gobierno de Puigdemont. Según el líder de la izquierda abertzale, la CUP "ha hecho unas propuestas que no pueden ser tachadas de bolcheviques" y "si proclamas que la república catalana sería un estado que cuidaría de la gente, no sería malo que los presupuestos fueran en esta línea, porque eso ensancha la base social del independentismo".

Otegi, que ha mostrado una evidente complicidad con Fernàndez, no ha dejado de interconectar las cuestiones catalana y vasca y para él en ambos casos "es difícil alcanzar una solución acordada [con España], cuando lo que tú propones es una tragedia nacional y debilitar su proyecto nacional. Para España, la solución democrática para Catalunya es una tragedia; respetar el derecho a decidir de Euskal Herria es una tragedia; la paz y la ausencia de violencia es una tragedia". "Si no fuera así, sería prácticamente imposible entender que no le hayan hecho una oferta en Cataluña y creo que no le harán", ha añadido.



Sobre el futuro del proceso soberanista, Otegi se ha mostrado esperanzado de que culmine con éxito. "Ahora mismo, creo que España sólo tiene una esperanza y es que fracaséis vosotros [dijo dirigiéndose a Fernández y, obviamente, al auditorio]. Ellos esperan que [los independentistas] no se pongan de acuerdo y se aborte el proceso". Si esto no ocurre, prevé una segunda táctica por parte del Estado y es que "se planteen inhabilitaciones y con ello la gente se asuste y los catalanes se echen atrás". Otegi, sin embargo, considera que esto tampoco detendrá el proceso, por lo que el tercer nivel sería "aplicar medidas más coercitivas, como intervenir los Mossos, o suspender la autonomía". En cualquier caso, "esto es un escenario de derrota del Estado, una estrategia claramente perdedora".

Dura crítica al PNV

Según el dirigente abertzale, la vasquitis que hace unos años se vivía en ciertos sectores de la sociedad catalana -y que aún permanece en algunos ámbitos si nos atenemos a la expectación mediática que siempre generan sus visitas- no se ha traducido en una catalanidad vasca. O dicho con sus palabras: "Me resulta paradójico que en el País Vasco se viva lo que pasa en Catalunya con una cierta distancia. Los vascos nos jugamos mucho en lo que pase en Catalunya". En este sentido, ha sido muy duro a la hora de criticar la posición del PNV, un partido "que no es de corte soberanista" y que, en su opinión, "no se siente muy cómodo con lo que pasa en Catalunya". "Estoy seguro de que sectores dirigentes del PNV están esperando el fracaso del proceso catalán, porque si Cataluña se va [del Estado], el PNV se queda sin estrategia". Por todo ello, lamentó que en los últimos años el País Vasco no haya abierto un "segundo frente" de tensión territorial en España, ya que si se hubiera habilitado un proceso equivalente al catalán "el Estado tendría muchos más problemas".

Para completar su retrato alrededor de Catalunya y País Vasco, Otegi también se ha pronunciado sobre la irrupción de Podemos con el argumento de "que si se abriera una puerta democratizadora al Estado, nosotros estaríamos allí. Entendiendo que esto supondría abordar el carácter plurinacional, el derecho a decidir y dotarse de instrumentos que permitan ejercer una soberanía económica real". Ahora bien, lo que exige a este espacio es una "justa reciprocidad"; y si esto no es posible —como en su opinión ha constatado el último ciclo electoral— apoye los procesos de ruptura como el que hay en marcha en Catalunya y lo que quisiera para el País Vasco. "Si lo que se quiere es decidir, lo que se debe hacer desde las izquierdas es sumarse al proyecto autodeterminista", concluyó.



Otegi hace justo once meses que salió de la cárcel de Logroño, después de pasarse seis años y medio entre rejas por el llamado caso Bateragune. Reconocido, sobre todo a nivel internacional, como uno de los actores claves en el fin de la violencia de ETA, considera que el final de la banda "ha supuesto la desaparición de un enemigo interno del Estado español» y este hecho le ha impedido «ser mucho más duro contra fenómenos como podría ser Podemos». «El Estado no tiene ningún interés en la paz y estaría encantado si volviera la violencia de ETA», aseguró.

"Hay que recuperar un discurso ético"

A preguntas de Fernàndez, Otegi también ha reflexionado en torno a la situación mundial, fundamentalmente en el mundo occidental, en el que considera que se vive un momento en que "se han acabado las grandes certezas". "Se ha hundido un determinado modelo y por primera vez las nuevas generaciones vivirán peor que las anteriores. Se acabó la idea de un progreso permanente y una constante mejora de las condiciones materiales", apunta el dirigente vasco, para quien lo más probable es que el capitalismo entre en una "fase demencial". En este escenario, ve primordial que la izquierda "recupere su relato del mundo, que permita ir más allá de eso es lo que hay”.



"A veces cometemos el error de debatir en el marco que fija la derecha, cuando hay marcos más interesantes y lo que hay que hacer es crear relatos que permitan construir unas bases materiales a los estados que garanticen al menos unos mínimos a la ciudadanía. Y también tenemos que recuperar un cierto discurso ético", apuntó Otegi, que se ha reconocido admirador del ex presidente uruguayo y antiguo guerrillero José Mujica, así como del confederalismo democrático kurdo.



Esta necesidad de tener un relato, que ofrezca certezas y esperanza es una cuestión que considera fundamental para poder detener el incremento de la extrema derecha, que en algunos casos surge de una "rebelión contra las élites, que puede basarse en coger proclamas de izquierdas y ofrecer recetas fáciles y sencillas, aunque en la mayoría de casos, falsas, que sirven a cierta gente para identificarse con un proyecto".