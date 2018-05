"Lo que tiene que hacer un dirigente político decente cuando se cuestiona su credibilidad es someterse al criterio de las bases", ha afirmado Pablo Iglesias esta tarde en el Congreso. Así contesta a las últimas voces críticas que, desde dentro y fuera del partido, reprochan la decisión tomada por Iglesias y Montero sobre consultar a la militancia de Podemos si deben abandonar sus puestos en la formación morada.

Niega que con esta consulta depositen en las bases una decisión personal. De hecho, para el dirigente del partido morado esto supone todo lo contrario: "Una decisión personal ha motivado un debate político sobre nuestra credibilidad. Uno puede dimitir por dos razones: porque ha cometido una ilegalidad o porque los que le colocaron en una responsabilidad política cuestionan su confianza". Respondiendo también que espera que los críticos de su partido tuvieran la misma determinación en su situación: "Estoy convencido de que Daniel Ripa (líder de Podemos en Asturias) y Teresa Rodríguez (Andalucía), si alguna vez se les cuestiona su credibilidad, no se aferrarán al puesto y se someterán a las bases".

En la formación morada, varios diputados han criticado la consulta y principalmente han sido del sector Anticapitalista. Desde Podemos Andalucía han señalado que los dirigentes no midieron bien el impacto que iba a tener la compra de su chalé de más de 600.000 euros y que la consulta es "innecesaria". Al igual que el eurodiputado Miguel Urbán que opina que es "excesiva". En este sentido,

Daniel Ripa y Lorena Ruiz-Huerta tampoco han apoyado la decisión. Aunque sí han estado de acuerdo en denunciar el acoso y la persecución mediática que está recibiendo ambos dirigentes.



Montero: "Cada cual que decida si participa o no, pero yo no estoy preguntando si parece bien o mal la casa, pregunto si soy creíble"

Al contrario de estas voces críticas, la Ejecutiva ha avalado la consulta. Destacando la defensa de Iñigo Errejón, líder del segundo sector con más fuerza de Podemos: "Se han cruzado líneas rojas que no se debían cruzar", afirmando que va a estar "donde haga falta" y donde le "necesiten".

Por su parte, Irene Montero, ha insistido en remarcar que en su partido no decide ningún barón territorial ni municipal y que es "la gente" la que tiene que decidir: "Cada cual, según la posición que ocupe, que decida si participa o no, pero yo no le estoy preguntando a la gente si le parece bien o mal la casa en la que vivo. Le pregunto si soy creíble y confiable para seguir desempeñando las responsabilidades que ahora mismo estamos ocupando", señala

Iglesias también ha insistido en que han tomado una decisión "legítima" pero que, si a pesar de esto y de las explicaciones sigue en cuestión su credibilidad, no queda más que "dar un paso al frente". Además, ha mantenido que no se arrepiente de haber asegurado hace unos años que los "escraches" eran el "jarabe democrático" de la sociedad, y ha afirmado que quien compara esas actuaciones con las "amenazas fascistas" o "convocatorias de coordinadoras fascistas" que está sufriendo ahora es "un miserable.

Una consulta del partido con auditoría externa

Sobre la consulta que comienza mañana ha asegurado que contará con una auditoría independiente, como todos los procesos de Podemos. Afirman que tiene los "mismos parámetro de seguridad que cualquiera de las votaciones anteriores" y que las autoridades de votación disponen del "certificado de auditores oficiales otorgados por nVotes".

Al igual que esta mañana el Secretario de Organización, Pablo Echenique, el número uno de Podemos no ha entrado en valoraciones sobre la participación o el porcentaje de votos que considerarían válidos para avalar los cargos: "Vamos a esperar a tener los porcentajes y una vez con ellos y los resultados valoramos. Nunca valoramos los resultados de un partido hasta que se celebre y se marquen los goles", equipara.

En el censo de inscritos consta que pueden participar en la consulta 487.772 personas, los inscritos hasta el pasado viernes, el día antes de que se anunciara. De estos, 158.452 son inscritos activos.