Jean-Luc Mélenchon, de Francia Insumisa, y Pablo Iglesias, líder de Podemos, han afianzado su compromiso como alianza europea para ofrecer una alternativa al fascismo junto con el Bloco de Esqueda de Portugal. Ambos dirigentes han puesto el reclamo sobre la necesidad de construir nuevas políticas desde Europa durante un acto celebrado en Madrid en el Parque del Oeste.

Francia Insumisa es el movimiento de izquierda que lidera la oposición a Emmanuel Macron, y que ha impulsado junto con Podemos una alianza con partidos de de varios países para Europa, como Portugal y sobre el que también están hablando con Italia, Dinamarca e Irlanda. Con esto, pretenden combatir las políticas de austeridad de la UE y las políticas que ahora están en el foco, las migratorias. "Las políticas sociales son imprescindibles y son lo único que pueden salvar a Europa", ha afirmado Iglesias, mientras que Mélenchon ha incidido en el futuro de Europa: "Lo que se prepara es un monstruo hijo de liberalismo. Una ola de racismo, fascismo y xenofobia que siempre acaba en régimen dictatorial y guerra".

El acto, en el que han abordado varios desafíos europeos, ha estado centrado en el avance de la extrema derecha y de la alternativa que ambos lideran para enfrentarla: "Estamos comprometidos para frenar el avance del fascismo en Europa. Los enemigos de la gente que trabaja para vivir son los que tienen cuentas en Suiza, los que roban, los responsables de las privatizaciones. No podemos consentir que la extrema derecha haga que los trabajadores se vuelvan contra los que son más pobres", ha sentenciado el líder de Podemos.



Además, Iglesias también ha recuperado el concepto y el significado de la seguridad: "La seguridad define el terreno de juego en el que nos jugamos Europa con la extrema derecha. La seguridad no tiene nada que ver con los antidisturbios, ni con las concertinas o con la exportación de llamas. Tiene que ver con una escuela pública gratuita, con la dependencia y con la sanidad" ha argumentado, para acabar afirmando que "sino hay derechos sociales, organizaciones sindicales y servicios públicos no hay democracia, y solo las trincheras del estado de bienestar pueden frenar el avance de la xenofobia y del racismo".



Las políticas migratorias: "Son hermanos y hermanas"

El foco europeo está puesto en cómo se abordarán las políticas y la crisis migratorias. Ante lo que Mèlenchon ha sido muy claro: "Ellos ahora lloran porque hay migrantes, nosotros lloramos más porque no los vemos como migrantes, sino como seres humanos, hermanos y hermanas. Nosotros no miramos la migración como una fatalidad. Cuando la gente llega aquí hay que tratarla como eres humanos. La migración tiene que ser el punto central de todo el debate político, porque eso le interesa a la derecha y a la ultraderecha, para fomentar el racismo y la xenofobia. Pero no vamos a permitirlo, vamos a ayudarles porque son nuestros hermanos y punto final".



Igualmente, Iglesias ha abordado este asunto afirmando que "los demagogos quien inmigrantes, pero los quieren sin derechos" para poder tener "ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, personas que no se puedan sindicar, no tengan contrato o no tengan tarjeta sanitaria como pedía Ciudadanos". Ante lo que ha reivindicado que defienden que "trabajen con nosotros pero con derechos". Por ello, reivindica: "Les decimos a los reaccionarios de Europa: fraternidad, libertad e igualdad".