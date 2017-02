A poco más de una semana para el inicio de la decisiva asamblea de Podemos, conocida como Vistalegre II, el futuro y el papel de la formación morada y la implicación de Podem en la construcción de la organización que quiere aglutinar el espacio político de los Comuns han acaparado la atención del acto que Pablo Iglesias y Albano Dante Fachín han protagonizado este viernes en la Sala Iberia de Sant Feliu de Llobregat, en el área metropolitana de Barcelona. El acto, que ha congregado a más de 700 personas, ha tenido algunos momentos de cierta tensión, con silbidos dirigidos al secretario general de Podem y la voluntad de una parte de los asistentes de reivindicar la soberanía de las bases de la formación a la hora de decidir su integración en el futuro partido de los Comuns.

El acto, marcado por las cuestiones internas, también ha servido para interpretar el alineamiento de Albano Dante Fachín, secretario general de Podem, con Iglesias antes de la asamblea de Vistalegre, un hecho que se ha materializado curiosamente el día después de que dos de sus rivales en las primarias, Jéssica Albiach y Raimundo Viejo, anunciaran su apoyo a Íñigo Errejón. En su intervención, la más esperada y la más aplaudida, Iglesias ha hecho un llamamiento a la unidad del partido.

"Hemos cometido el error de llevar debates internos a espacios donde nos hacían daño", ha reconocido, en referencia sobre todo a los medios, y ha proclamado que Podemos "es una condición para la posibilidad de cambio. [...] La diferencia debe servir para sumar y debatir no debe significar dividir, sino sumar. Determinadas cosas las tenemos que debatir donde se discutirán [internamente] y salir a la sociedad como una piña, porque si no estamos unidos será mucho más difícil concretar aquello por lo que estamos aquí, que es cambiar las cosas y no mirarnos al ombligo", ha manifestado.

El secretario general de Podemos también ha querido hacer un llamamiento a la necesidad de combinar el trabajo institucional con las luchas sociales y ha defendido la importancia y el valor de la "militancia", nada sorprendente dado el carácter orgánico del acto. En este sentido, ha querido hacer hincapié en que la política va mucho más allá de las instituciones, porque "hay política allí donde hay sufrimiento social, como en un desahucio o en un hospital donde se cierran camas". Y ha reclamado que como hay política en estos espacios, "Podemos debe estar" en ellos. "Nuestra tarea política fundamental es estar presentes y ayudar a cambiar las cosas allí donde hay política, allí donde hay un conflicto, porque la política es el conjunto de instrumentos que sirven para cambiar la vida de la gente", ha insistido.



Pitada del público al secretario general de Podem

Iglesias también ha defendido la necesidad de construir un país "moderno", donde la plurinacionalidad realmente se visualice y ha insistido en que "Catalunya es una nación". La cuestión más polémica, sin embargo, ha sido la articulación del sujeto político de los Comuns, que algunos de los asistentes han manifestado rechazar, tanto con gritos de "somos Podemos", como con silbidos a Albano Dante Fachín, que han sido censurados posteriormente por Iglesias . El líder de Podemos se ha mostrado partidario de la construcción de este espacio, en el que también están implicados Barcelona en Comú, ICV y EUiA, pero ha querido subrayar que "las decisiones respecto a la construcción del nuevo espacio político las deberán tomar de manera soberana y autónoma todos los inscritos en Podem".

Al respecto, Albano Dante Fachín, un firme partidario de la articulación de este espacio, ha manifestado que "tenemos la oportunidad histórica de construir una herramienta para hacer frente al momento histórico que tenemos", frase que ha desatado varios silbidos y la demanda de "activa a los círculos", en referencia a los grupos locales de la formación. El líder del partido en Catalunya también ha hecho un llamamiento a la "unidad" y ha querido dejar claro que en el proceso de creación del partido ellos intentarán aportar los "valores" que representa Podem y que, posteriormente, y "desde abajo" se tomará una decisión [sobre si integrarse definitivamente o no].

Aparte de recordar el 15-M y la capacidad de la gente para "cambiar las cosas", Dante ha insistido en la necesidad de "construir herramientas" para hacer frente a cuestiones como el discurso del PP con Catalunya o el ascenso del "fascismo" en Europa, afirmando que en estas herramientas "la gente tiene que estar en el centro de las políticas y de la construcción de estas políticas".