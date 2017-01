¿Se pagó con la ‘caja B’ del PP a varios abogados del Yak-42?, y otras 30 preguntas de Iglesias a Cospedal

MADRID.- 14 años después de estrellarse el Yak-42 los familiares de los 62 militares muertos siguen haciéndose preguntas, aunque hasta la fecha el Gobierno había evitado darles cauce siquiera para formularlas. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha entregado este lunes a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, una batería de 32 preguntas sobre las contrataciones, la gestión de la catástrofe o las medidas que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene previsto adoptar para evitar que una situación similar vuelva a producirse.



Durante la comparecencia de Cospedal ante la Comisión de Defensa del Congreso de los diputados, Iglesias le ha preguntado también si, como afirma el extesorero del PP, Luis Bárcenas, la caja B del partido conservador sirvió para pagar la defensa de algunos de los mandos militares envueltos en causas judiciales por su responsabilidad en la cadena de negligencias que envuelve la historia del avión siniestrado en Turquía en 2003.

De hecho, al inicio de su intervención, el líder de Podemos se comprometía a mantener un tono sobrio por la importancia de los hechos. "Hoy no nos ocupa una cuestión política ordinaria; es una cuestión de Estado", afirmaba, refiriéndose al caso del Yak-42 como la "mayor catástrofe de nuestras fuerzas armadas en tiempos de paz".



Sobre el vuelo y el transporte contratado



1ª ¿Por qué no se contrató la prima del seguro obligatoria? ¿Cómo es posible que no hubiera mecanismos de control que garantizaran el cumplimiento de esta premisa básica?



2ª ¿Cómo es posible que mientras nuestros militares viajaban sin seguro, el Ministerio de Defensa suscribiera una póliza de seguros millonaria y exclusiva para los altos cargos del ministerio incluyendo al propio ministro Trillo, con una póliza de 450.000 euros por persona?



3ª ¿Quién era la persona responsable de supervisar el correcto cumplimiento del contrato y de la legislación vigente en materia de seguridad en el Ministerio de Defensa? ¿Puede usted identificar a esa persona?



4ª ¿Cómo pudo permitirse que el avión despegase con una caja negra que no funcionaba y con los pilotos superando el número de horas de actividad permitidas?



5ª ¿Puede usted identificar a los mandos responsables de que el vuelo despegase con una caja negra que no funcionaba, y con pilotos que superaban las horas de actividad permitidas?



6ª ¿Por qué El Gobierno de España –que contrata el transporte de sus militares- no supervisó el correcto cumplimiento del mismo y las condiciones de seguridad?



7ª ¿Qué protocolos y qué cadena de mando existía para la recepción de dichas quejas y reclamaciones, y por qué no funcionó?



8ª ¿Cómo fue posible que el Ministerio de Defensa recibiera hasta doce quejas previas sobre la seguridad de estos aviones y no se adoptara ninguna decisión para garantizar la seguridad de nuestros soldados?



9ª ¿En qué sentido se han modificado estos protocolos en la actualidad para asegurar que esto no vuelva a ocurrir?



10ª ¿Puede usted identificar a los mandos responsables de que estos informes y reclamaciones no fueran tenidos en cuenta?

Sobre los 42 vuelos contratados y las subcontrataciones opacas



2ª Si efectivamente desaparecieron ¿Puede usted identificar a los mandos políticos y militares responsables de la cadena de custodia de esos contratos?



3ª Si puede usted identificar a esos mandos ¿Se compromete a informar al Parlamento de quienes son?



4ª ¿Qué va a hacer usted para encontrar esos contratos?



5ª Si aparecen los contratos ¿Se compromete a hacer pública toda la documentación y no sólo la que hasta ahora se ha identificado como “disponible?

Sobre las cantidades pagadas por Defensa

1ª ¿Cómo es posible que el Gobierno pague 149.000 euros y la empresa que fletó el vuelo cobró sólo 38.500 euros? ¿Cómo es posible que el Gobierno pague un avión a precio de oro y los militares viajen en aviones basura sin las mínimas garantías?



2ª ¿Qué mecanismos de control y supervisión fallaron para que la Administración desconociera la cadena de subcontrataciones?

Sobre la responsabilidad del Estado en la seguridad de los militares

1ª ¿De qué protocolos y cadenas de mando dependía la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de la Ley y cuáles fueron las causas por las que no se cumplió?



2ª ¿Puede usted identificar qué mandos responsables debían asegurar el cumplimiento de la ley en lo que se refiere a velar por la seguridad de nuestros militares, y por qué no lo hicieron?

Sobre la gestión de la catástrofe por parte de Trillo

1ª¿Qué motivos existen para que España se quedase fuera de la investigación oficial y solo acudiésemos como observadores?



2ª ¿Puede usted identificar a los mandos que decidieron que España quedase fuera de la investigación oficial de la catástrofe?



3ª ¿Qué mandos tomaron decisión de trasladar los restos de nuestros militares sin la necesaria autopsia de identificación y la documentación correspondiente?



4ª¿Qué valoración le merece la actitud de su predecesor, Federico Trillo, intentando activamente ocultar el origen de la catástrofe? ¿Qué consecuencias cree que esto debiera haber tenido, a su juicio?

Sobre la depuración de responsabilidades

1ª¿Qué valoración le merece esta sucesión de promociones y premios a los principales responsables de la catástrofe?



2ª ¿Considera que el General Beltrán, que coordinó la repatriación de los cadáveres, y el General Navarro, condenado por las falsas autopsias merecían ser premiados y condecorados?



3ª ¿Qué valoración le merece que el señor Martínez sea ahora un alto responsable de la radio pública?



4ª ¿Por qué el comandante Ramírez y el capitán Sanz, fueron indultados por un gobierno de Rajoy?



5ª ¿Se pagó con dinero de la ‘caja B’ del Partido Popular a los abogados de los militares acusados?

Sobre la reparación a familiares de las víctimas

1ª ¿Tiene pensado el Ministerio de Defensa organizar algún acto institucional para homenajear a los soldados fallecidos en este accidente o participar en memorial que les recuerda en el Paseo de la Constitución de Zaragoza?



2ª ¿Va a pedir usted públicamente, en nombre de su gobierno, perdón?



3ª ¿Podemos esperar el Presidente de Gobierno pida perdón?

Sobre las medidas para impedir que vuelva a darse una situación igual

¿Qué protocolos, decisiones, instrucciones o medidas ha adoptado el Ministerio de Defensa para evitar que nunca más se pueda repetir una cadena de negligencias como la que hizo posible el accidente del Yak-42?