Gran parte del PSM que apoyaba a Sánchez se rinde ahora a Patxi López

MADRID.— El precandidato de PSOE a las primarias para secretario general del partido, Patxi López, dio este viernes todo un golpe de efecto al reunir en su primer acto en Madrid a gran parte de los dirigentes y cuadros del partido que, hasta hace pocos meses, apoyaban abiertamente a Pedro Sánchez.



El ejemplo más caro de cambio de posición fue el del carismático alcalde de Fuenlabrada (Madrid), Manuel Robles, uno de los principales valedores del ya ex secretario del PSOE hasta hace unos meses. No sólo se celebró el acto en su ciudad, sino que no tuvo reparo alguno en actuar como telonero del aspirante a dirigir el Partido Socialista durante los próximos cuatro años.



Robles, además, quiso ser muy claro y, por ello, antes de que se abra el proceso oficialmente ya dijo públicamente su posición: “Creo que Patxi López es la mejor opción en estos momentos para ganar y para unir”, y no ocultó que contará todo su apoyo. Generalmente, Manuel Robles no se mueve solo en estas operaciones. Por ello, no faltaron tampoco alcaldes socialistas madrileños tan importantes como los de Alcalá de Henares, Coslada, Aranjuez o Arganda; ni la propia secretaria general del PSM, Sara Hernández.

Todos acudieron a escuchar al ex lehendakari, acompañado de muchos cuadros medios del partido, dando a entender que gran parte del PSM está con Patxi. Robles justificó su defensa en su día del “no es no” a Mariano Rajoy, pero cree que ya es el momento de decir “sí es sí al PSOE” apostando por un proyecto de izquierda diferenciado claramente del Partido Popular.

Y Patxi López en su intervención, no le debió defraudar. Dijo que se presenta para intentar conseguir que “el PSOE sea la esperanza de la izquierda”, con un proyecto enfrentado a las derechas “sin parches ni complejos”. Apostó por un PSOE que signifique una izquierda “exigente y transformadora” que haga frente y se oponga a las políticas de las derechas y plantee una alternativa diferente que, en su opinión, es posible y la quieren ocultar. López indicó que por ello se presenta, que irá con su candidatura, si logra los avales, hasta el final del proceso, “sin apaños ni engaños”. Y marcó los ritmos: “Primero debatir, luego votar y después integrar”.



En este aspecto, tanto el precandidato como Robles hicieron un llamamiento a la tranquilidad a la militancia, a que baje el nivel de crispación, y a que se recuerde que el único enemigo de un socialista, “es la derecha”. Y López añadió: “Recuperemos la palabra fraternidad”. A tres meses del proceso, parece que sigue preocupando la tensión que aún se mantiene en parte de la militancia del partido.