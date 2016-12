Partidarios y detractores de la independencia de Catalunya empatan en el último sondeo de la Generalitat

BARCELONA.- El último barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO) apunta a un "empate técnico" entre partidarios y detractores de la independencia. En concreto, un 45,1% de catalanes son contrarios a la independencia, mientras que un 44,9% está a favor, mientras otro 7% no lo sabe y un 2,9% no contesta, según una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.



En el anterior sondeo, realizado en junio de este año, los partidarios de la independencia alcanzaban el 47,7%, mientras que los contrarios eran el 42,4%, lo que significa que los partidarios de la secesión han perdido más de dos puntos en este período de tiempo.







Según ha explicado en rueda de prensa el director del ente, Jordi Argelaguet, la diferencia entre partidarios y detractores de un Estado catalán es tan corta que se trata de una situación de empate técnico: "Es un empate técnico, un empate casi al estilo 'cupaire'", ha ironizado en alusión a la célebre asamblea de la CUP que acabó en empate.

Argelaguet ha indicado que el comportamiento de los datos sobre la independencia de Catalunya está "bastante estabilizado" en los últimos meses. El director del CEO ha destacado que existe todavía un 9,9% que no sabe o no contesta sobre la cuestión y que sería clave para decantar la balanza en un eventual referéndum de independencia.

Según otro sondeo realizado el pasado octubre por el Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), si se convocara referéndum de autodeterminación en Catalunya, el Sí a la independencia se impondría con el 52,6% de los votos, frente al No, que obtendría el 46,8%.



Un 62,9% de los encuestados cree que Catalunya tiene un nivel de autonomía insuficiente; un 23,8 cree que es adecuado; un 5,3, que tiene demasiada autonomía; un 6,7 no lo sabe y 1,3 no contesta.



Según el sondeo, un 39,1% de catalanes considera que si Catalunya fuera un país independiente se viviría mejor, mientras que un 27,1 cree que se viviría peor que ahora; un 19,9, igual que ahora; un 12,8 no lo sabe y 1,1 no contesta.