Patxi López llama a reconstruir el PSOE después del "espectáculo" ofrecido a sus militantes y votantes

MADRID.— El diputado socialista vasco Patxi López, una de las caras más conocidas del PSOE y en principio más próximo a Pedro Sánchez que a la gestora que encabeza Javier Fernández, cree que es hora de reconstruir el partido, restañar heridas y buscar la fuerza de la unidad, pero también de renovar el proyecto del partido porque el mundo ha cambiando, los problemas son diferentes y las viejas respuestas han quedado "anticuadas".



En un artículo que firma en el diario El País, el expresidente del Congreso defiende que el PSOE es "imprescindible" para vertebrar España y para integrar su diversidad en un proyecto compartido. Reconoce, sin embargo, que tiene miles de militantes y millones de votantes consternados por el "espectáculo" dado por sus dirigentes.







López considera que un país decente es el no deja a nadie abandonado en la cuneta de la marginación y la exclusión y que se construye sobre la libertad, la igualdad de oportunidades y la justicia social.



Propone el exlehendakari reformar la Administración Pública, pues la actual consume "enormes" recursos. "La austeridad en el gasto público debiera ser una virtud reclamada desde la izquierda -explica-, aunque hemos dejado que la derecha usurpara esa palabra para encubrir los recortes de los servicios, que no es lo mismo".



También defiende una reforma fiscal que incremente en cinco puntos los ingresos públicos a cargo, fundamentalmente, de las rentas del capital; y que la política recupere la primacía sobre los "poderes especulativos".



Además, apuesta por definir un modelo de Estado moderno. "Es necesario repensar el concepto de soberanía", dice, pues no hay ningún ámbito en los países europeos que tenga soberanía absoluta.



"La nación como concepto de sociedad cohesionada por una identidad común ya no existe. Tan plurales, en lo identitario, son Cataluña o Euskadi en sus propias sociedades como lo es España en su conjunto", concluye.