Patxi López: "Me gustaría sumar a Pedro Sánchez a mi proyecto"

MADRID. -El exlehendakari Patxi López ha asegurado hoy que le "gustaría sumar a Pedro" Sánchez en su proyecto y que no presenta su candidatura a secretario general del PSOE para "impedir" que éste presente la suya.



López ha confirmado que habló ayer con Sánchez, de quien ha dicho que le tiene "absoluto respeto" y que sigue "compartiendo con él muchas cosas".



El exlehendakadi se ha comprometido a llevar su candidatura "hasta el final". "No vengo aquí con ningún pacto ni para hacer pactos con nadie y eso lo llevaré hasta el final", ha aseverado.

López ha recalcado que considera "imprescindible que la militancia elija y vote en primarias", y ha rechazado etiquetas como las de "sanchismo", "patxismo" y "susanismo", ya que en su partido "todos son socialistas", aunque "discrepen" en algunas cuestiones.



Ha defendido que su partido debe tener un "dirección colectiva", en la que el nuevo secretario general "cuente con otros responsables", y que el 39 Congreso Federal debe ser el "congreso de la unidad". También se ha dirigido en varias ocasiones a los militantes, a los que ha pedido que "se rebelen" y a los que ha prometido "activar la militancia y las agrupaciones locales como núcleo central del debate de ideas".



López ha asegurado que se siente "con fuerzas para reconstruir" el PSOE y para "unir a todos y todas en un mismo proyecto", y ha destacado que asume "todo el legado del partido: tanto los aciertos como los errores".



López, que es el primer dirigente socialista en lanzarse a la carrera de las primarias, ha señalado que "no son tiempos de cálculos de poder, sino de hacer propuestas claras a los militantes para que decidan cómo queremos construir el futuro".

"Con la ayuda de todos los militantes podemos crear un nuevo proyecto político que recupere el liderazgo del PSOE y derrote a la derecha", ha dicho.



Patxi López ha dicho presentarse con "humildad" y "sin dramatismo", con la oferta de liderar un PSOE "renovado, unido, claramente progresista y de izquierdas, que consiga el apoyo de la mayoría del país".



Además, ha dicho que no entiende "un PSOE sin el PSC ni un PSC sin el PSOE" y ha señalado que no comparte que el secretario general del partido pueda ser elegido sin la participación de los socialistas catalanes, por lo que ha dejado claro que se "opondrá radicalmente" a ello. "¿Qué es esto de que no pueden convivir los socialistas catalanes en el conjunto del socialismo español?", ha preguntado.



El exlehendakari celebrará su primer acto como aspirante a secretario general del PSOE la semana que viene en Portugalete (Vizcaya), su pueblo natal, y después emprenderá una 'gira' por agrupaciones de toda España.