Pedro Sánchez viaja a México para reunirse con militantes socialistas

MADRID. - El exlíder del PSOE Pedro Sánchez viaja este lunes a México para participar mañana martes en la Conferencia Internacional sobre Movimientos Progresistas y Ciudadanos en América Latina y Europa, organizada por la Fundación Lázaro Cárdenas. Además, Sánchez tendrá un encuentro con militantes socialistas residentes en este país.



Sánchez va a ser uno de los ponentes que tomen parte en la mesa redonda que inaugura el seminario, titulada "Gobiernos progresistas y poder ciudadano", que se celebra en un hotel de Ciudad de México, han informado fuentes de su entorno.









El ex secretario general del PSOE va a intervenir junto a otros políticos, entre ellos, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano de México, Dante Delgado; el presidente municipal de Guadalajara. Enrique Alfaro, y el gobernador de Nariño (Colombia), Camilo Romero.



Al término de la primera jornada, Sánchez impartirá la conferencia magistral El liderazgo de la socialdemocracia en Europa. Sánchez es una de las figuras del seminario junto al fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas; la secretaria general del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), Yasmin Fahimi, y el político chileno Luis Maira Aguirre.



En su página web, la Fundación Lázaro Cárdenas presenta a Sánchez como "el principal líder de la oposición dentro del PSOE frente a la reciente investidura como presidente de Gobierno de Mariano Rajoy".



"Consecuente con su postura, renunció a su escaño como diputado", añade el perfil del ex secretario general. El seminario tiene como objetivo analizar los movimientos progresistas surgidos en Latinoamérica y Europa con el fin de cambiar la forma de hacer política.



Además de participar en este foro, Sánchez va a aprovechar su estancia en México para reunirse en el Ateneo Español con representantes del exilio que huyeron al país centroamericano debido a la Guerra Civil.



También va a mantener un encuentro con militantes socialistas en Ciudad de México con el fin de reconocer "el trabajo, el compromiso y la dedicación" con los que sostienen "las agrupaciones y las siglas del PSOE en el extranjero".



Con esta reunión, Sánchez quiere poner de manifiesto "una vez más el valor de la militancia, columna vertebral de la organización socialista", añaden las fuentes.

El viaje a México tiene lugar dos días después de que el exlíder del PSOE celebrara su primer acto con afiliados en la localidad valenciana de Xirivella para tratar de reconstruir el partido. En concreto, el que fuera candidato socialista a la presidencia del Gobierno participó en un encuentro con militantes y simpatizantes socialistas donde fue recibido por más de un millar de personas al grito de "Presidente.



Durante su intervención en la localidad valenciana, Sánchez reclamó la celebración inmediata de primarias y un congreso para elegir al nuevo líder y dirección del PSOE, aunque aún no ha confirmado si se presentará a las primarias para tratar de volver a ocupar el puesto de Secretario General.