Después de que Pablo Iglesias e Irene Montero anunciaran que están embarazados, se ha cuestionado el "liderazgo" de Podemos. De hecho, este martes durante la rueda de prensa del grupo parlamentario de Unidos Podemos han preguntado a la portavoz de la formación morada por ello. La respuesta de Montero ha sido muy clara: "Necesitamos permisos iguales e intransferibles para que a nadie se le ocurra vincular embarazos de una persona a una posible crisis de liderazgo o a un problema laboral".

De esta forma, Montero ha contestado a las hipotéticas consecuencias en el liderazgo de su partido y ha puesto el foco de atención en la problemática que provoca que esto se cuestione. Parte del problema es que en una rueda de prensa ya se plantee esta pregunta a una diputada como que los embarazos tengan repercusión política. "Fíjense cuánto hace falta legislar en este país para llegar a que no tengan que hacerme esa pregunta y que nadie se plantee que el embarazo de una persona puede provocar una posible crisis de liderazgo", ha señalado.



También ha remarcado que le hagan en medio de una rueda de prensa esta pregunta "refuerza" su compromiso en el grupo parlamentario para que se "legisle pronto" y se consigan "permisos iguales e intransferibles y 100% remunerados" así como reorganizar el sistema de cuidados y la "relación entre la economía reproductiva y la economía productiva".

Montero señala que son necesarios los "permisos iguales e intransfribles" y "reorganizar el sistema de cuidados"

Montero anunció este sábado a través de su cuenta de Facebook que ella y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, esperan el nacimiento de mellizos o gemelos el próximo otoño. Por ser diputados, no tienen un permiso de maternidad y paternidad oficial, ya que los parlamentarios no están regidos por una relación laboral y los votos de los diputados son personales. Sí pueden pedir el voto telemático, pero tienen varias limitaciones: la Mesa tiene que autorizarlo por escrito y sólo se permite para las sesiones plenarias en aquellas votaciones que no son susceptibles de fragmentación o modificación.



Desde el inicio de Unidos Podemos, el grupo parlamentario ha trabajado en legislar para igualar los permisos de maternidad y paternidad. El año pasado, presentaron en el Parlamento una proposición de ley para igualarlos a 16 semanas y que fueran intransferibles entre los progenitores. Pero poco se ha avanzado. En la actualidad, las madres tienen 16 semanas (6 obligatorias), 18 cuando son mellizos o gemelos. Los padres cuentan con cuatro semanas de permiso. Y en estos permisos, la madre puede ceder una parte de las diez semanas que no son obligatorias al padre.