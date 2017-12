Sólo Podemos pide la dimisión del presidente de Adif, imputado en el caso Lezo

Podemos ha sido la única de los cuatro grandes partidos con representación en el Congreso que ha pedido este miércoles la dimisión o el cese del presidente de Adif, Juan Bravo, que ha sido imputado por el juez que instruye en el caso Lezo por su participación en la compra de la filial Inassa en el año 2001.

“Ya que están en Murcia de visita oficial Mariano Rajoy, el ministro de Fomento Íñigo de la Serna y Juan Bravo podrían aprovechar y convencer para que dimita a Bravo. O cesarlo”, señala el diputado de la formación morada Sergio Pascual en declaraciones El Independiente.

Hoy el juez imputa a Juan Bravo, el Presidente de las infraestructuras ferroviarias de todos, 4000 millones de todos en manos de otro imputado.



¿a qué esperan Rajoy y @idlserna para cesarlo?



No nos cansaremos de pedirlo en el Congresohttps://t.co/z1McAW3i60 pic.twitter.com/9dvKxnH7gB — Sergio Pascual (@pascualsergio) December 27, 2017

No es la primera vez que la formación morada pide la cabeza de Bravo. A mediados de noviembre, Unidos Podemos presentó una Propuesta No de Ley (PNL) en el Congreso que la que pedía el cese del máximo responsable de Adif ya que su nombre aparecía en los papeles del juez (al igual que Gallardón) aunque aún no estaba formalmente imputado. Ahora, la formación morada avanza que también pedirán la comparecencia en el Congreso del ministro De la Serna.

Tibieza y tiempo en el resto de formaciones

El Partido Popular no se ha pronunciado sobre la reciente imputación del presidente de Adif. Tampoco Ciudadanos que, en cambio, sí ha dicho que tomará una decisión una vez se reúna su Ejecutiva. “Vamos a tomar una decisión y a comunicarla”, dice el diputado naranja, Fernando Navarro.

Por su parte, el PSOE no ha descartado pedir la dimisión, aunque en un primer momento, tras ser contactados por El Independiente, el diputado César Ramos había aseverado que los socialistas no tenían "“nada pensado al respecto”.