El grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid ha registrado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) sobre las denuncias realizadas por distintos miembros de los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González entre 2003 y 2015, dirigidas contra diferentes periodistas y medios de comunicación, entre ellos Público, que informaron sobre los casos de corrupción que hoy han estallado al Ejecutivo de Cristina Cifuentes.

Abarca: "A los periodistas que investigaron la corrupción, como a los jueces y fiscales que la están destapando, en lugar de perseguirlos habría que estarles infinitamente agradecidos"



Hugo Martínez Abarca, diputado de la formación morada, acusa al PP de haber "usado las instituciones para enriquecerse y para financiar sus campañas electorales". "Pero además", continúa, "intentó amedrentar a los periodistas que hacían su trabajo y defendían a la Comunidad de Madrid de los corruptos. Y esto lo hizo con dinero publico. A los periodistas que investigaron la corrupción, como a los jueces y fiscales que la están destapando, en lugar de perseguirlos habría que estarles infinitamente agradecidos. Si además de perseguirlos se hace con dinero público puede que haya malversación, pero lo que está fuera de toda duda es que ese dinero debe volver a las arcas madrileñas”, apostilla Abarca, según el comunicado remitido por la formación.

"Durante estos años las informaciones periodísticas hoy confirmadas no sólo no fueron atendidas por los gobiernos de la Comunidad de Madrid sino que eran las acciones judiciales contra los periodistas para intimidarlos. Mientras, el Canal de Isabel II se gastaba 55 millones de euros en publicidad que se otorgaba a medios de comunicación en función de criterios no objetivos. Además, la práctica habitual de Ignacio González era intentar que el acoso a periodistas lo pagaran las arcas públicas", añade el texto.

La PNL recuerda que la propia Esperanza Aguirre, al presentar su dimisión como concejala y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, este lunes, reconoció que algunas informaciones situaron a Ignacio González en el medio de algunos asuntos "incorrectos". "La práctica habitual de Ignacio González era intentar que el acoso a periodistas lo pagaran las arcas públicas", sentencia.

Entre los periodistas y medios denunciados se encuentran Manuel Rico, Ignacio Escolar, Félix Monteira y Jesús Maraña, a los que González pedía 600.000 euros por varias informaciones desveladas desde el diario Público -perdió su batalla judicial hasta en tres instancias-, así como la periodista Pilar Velasco, de la Cadena Ser, que informó de las grabaciones de que fue objeto Ignacio González en Cartagena de Indias, Colombia, en las que el ex presidente de la Comunidad de Madridaparecía llevando unas bolsas de contenido desconocido.

En la misma línea, la PNL pide al Gobierno de Cifuentes que ponga en marcha una batería de medidas:

- Realizar en el plazo de un mes un informe sobre el número de denuncias realizadas por miembros del gobierno de la Comunidad de Madrid entre los años 2003 y 2015 dirigidas contra periodistas u otrosparticulares por artículos, informaciones o cualquier tipo de denuncia haciendo constar si se emplearon servicios jurídicos y recursos propios del demandante o públicos de la Comunidad de Madrid, el coste de las actuaciones y el resultado final de la denuncia.

- Encargar a los servicios jurídicos de la Comunidad un informe sobre la posibilidad de que este gasto incurra en tipos penales de malversación (art. 432 del Código Penal) u otros y en su caso interponer las consiguientes querellas y reclamación de los importes gastados indebidamente.

- Solicitar por escrito a las personas que hubieran interpuesto tal tipo de denuncias usando recursos públicos que sin esperar al resultado de tales informes que ingresen en las arcas de la Comunidad de Madrid el coste íntegro actualizado que hubieran tenido tales actuaciones y habilitar mecanismos para que se produzca tal pago.

- Agradecer públicamente a los periodistas que en los últimos 15 años han investigado y denunciado los casos de corrupción sucedidos en la Comunidad de Madrid y que nunca se han dejado amedrentar por el Gobierno autonómico su contribución a la democracia y la decencia en nuestra Comunidad