Podemos ya ha marcado dos medidas concretas que pedirán al nuevo Gobierno de Sánchez: igualar los permisos de paternidad y maternidad y revalorizar las pensiones al IPC. Estos son los dos primeros decretos que el partido morado considera "prioritarios", según han explicado durante la rueda de prensa de la Ejecutiva de Podemos, Pablo Echenique y Noelia Vera.

Conseguir el cambio de Gobierno y echar al PP afirman que ha sido un "paso indispensable" para el cambio político y que no se ha conseguido sólo gracias a un partido, sino gracias a toda la ciudadanía, recalcando el papel de las mujeres y de los pensionistas que han estado durante los últimos meses en primera línea de calle reivindicando sus derechos.

Por ello, afirman que dar respuesta a estas reivindicaciones serán las primeras tareas que tendrá Sánchez como nuevo presidente. Aseguran que, dentro de los Presupuestos Generales de 2018, los socialistas todavía tendrán margen de maniobra, aunque esto supondría recurrir al fondo de contingencia. Ante esta forma de llevarlas a cabo, la formación entiende que se podrían sacar adelante ya que podría "materializarse" de formas "muy diversas" a través de partidas "extraordinarias".

Podemos mantiene que se debe formar un "Gobierno fuerte" que no esté formado solo por socialistas

Sobre la formación del nuevo Gobierno, han vuelto a insistir en la necesidad de un "Gobierno fuerte" que cuente con la presencia de Podemos y del resto de partidos que votaron a favor de la moción de censura. Durante la semana pasada ya reclamó Pablo Iglesias que el líder de los socialistas contemplara esta opción para poder garantizar un Gobierno que no fuera tan "débil" y que sólo estuviera formado por 84 diputados.

Sin embargo, y como han asegurado esta lunes Echenique y Vera, no ha habido avances en este camino. Ambos portavoces afirman que su partido no ha mantenido contactos con los socialistas y sostienen que se mantienen "esperando" para conocer los "planes" del nuevo Gobierno. Sí alegan que para Podemos hay dos opciones: un gobierno de integración o un gobierno de monocolor.

Pero este mismo lunes el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha dejado abierta otra puerta y ha afirmado que el nuevo Gobierno dará entrada a Podemos y otras fuerzas políticas en órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Y en otros no constitucionales pendientes de renovación como como en el Consejo de Administración de Radio televisión Española.

"Cuando Sánchez quiera sentarse con Iglesias, intentaremos llegar a acuerdos"

Ante esta opción, aunque no ha sido una de las primeras barajadas, el partido no se ha cerrado a ella ya que aseguran que toda posición se tendrá que tomar después de que los socialistas le comuniquen los próximos planes. "Cuando Sánchez quiera sentarse con Iglesias y con la dirección para hablar intentaremos llegar a acuerdos", alega Echenique.

Respecto a la ruta que llevarán si no entran en Gobierno, ambos portavoces han asegurado que "van a hacer lo mismo" que han hecho hasta ahora: "Unidos Podemos siempre se ha comportado poniendo el interés general por delante de todo lo demás. Cuando las medidas sean buenas para la ciudadanía, vamos a apoyarlas. Cuando no, vamos a estar en frente. Nosotros somos coherentes, y no vamos a hacer los 'hooligans' como el PP o Rivera para ver si así consiguen unos votos radicales que les suban en las encuestas".

Podemos también ha avanzado que el próximo viernes 15 de junio, se reunirá el Consejo Ciudadano Estatal del partido para "analizar la nueva coyuntura política" tras este cambio tan "importante".