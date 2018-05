El PNV, a regañadientes, apoyará la moción de censura contra Rajoy

Aitor Esteban, el portavoz del PNV, llegó a la tribuna del Congreso de los Diputados y los relojes se pararon y en el hemiciclo no se escuchaba ni a una mosca. Ya se había filtrado que su partido votaría sí y así haría posible la moción de censura que puede sacar a Mariano Rajoy de la Moncloa, pero ya nadie se fía de las filtraciones porque llevamos unos días con demasiadas y desde todos los flancos. Así que el tiempo se paró cuando llegó a la tribuna y a Aitor Esteban, de repente, se le secó la garganta. Mientras todos esperábamos, con sangre fría, bebió un trago largo y después procedió a hilar un discurso pausado que, en su última línea, despejó la incógnita: el PNV, con sus cinco votos imprescindibles, hará a Pedro Sánchez presidente del Gobierno, mañana, si Mariano Rajoy no dimite antes.

Es probable que esperara hasta la última línea para terminar con el misterio porque pretendía que escucháramos sus reflexiones y sus motivos.

"La sentencia supuso un antes y un después y quién no entienda esto, no entiende lo que está pasando en la sociedad", dice Esteban.

"No ha sido una decisión fácil", ha dicho. Si votaban con el PP, les acusarían de "encubridores de la corrupción" y si no de "irresponsables y provocadores de inestabilidad", en su opinión.



Pero "la sentencia (por la de Gürtel) supuso un antes y un después" y "quién no entienda esto, no entiende lo que está pasando en la sociedad". La decisión ha sido "ética, política y por la responsabilidad que nos atañe", ha explicado.



Sobre la sentencia ha añadido que, "al diferir la asunción de responsabilidades a la situación judicial, es posible que haya afectado a gente que no ha tenido nada que ver". En su opinión, esta moción no va solo de quién es "más virtuoso", si no que también hay en ella "partidismo" y "asuntos personales".





Se ha mostrado consciente de que el PSOE le exige un apoyo incondicional pero entiende que los "cambios legales que vaya a hacer los consensuará" y que la fecha de elecciones también.

Se ha lamentado de la emergencia en la que ha ocurrido todo, por la precipitación en la presentación de la moción, por parte del PSOE, y por la aceleración, en la mesa del Congreso, en la tramitación.

Ha presumido de su acuerdo de pensiones y ha vuelto a justificar haber votado a favor de las cuentas del PP con el 155 en vigor. Nosotros "estamos" con los catalanes ha venido a decir, y sabíamos que se iba a llegar a un Govern, de manera inmediata. Sobre la posibilidad, posible, de que el pp tumbe sus propios presupuestos en el senado, con su mayoría absoluta, ha dicho que "si no pasan el tramite en el senado será una irresponsabilidad igual que de la que acusan a otros", después de compartir su preocupación por la situación económica y por la prima de riesgo.

Sobre el asunto territorial ha advertido a Pedro Sánchez: "Su posición sobre las naciones vasca y catalana es importante. El camino es dialogar, reconocer que existe un problema nacional en algunos lugares de este Estado".

Le ha augurado a Pedro Sánchez un gobierno "débil"y "con un PP enrabietado". "Se va a convertir en un pim, pam, pum colectivo", ha avisado.

Le ha augurado un gobierno "nada fácil", "débil" y "con un PP enrabietado". "Si ya ahora me parece que está difícil, creo que se va a convertir en un pim, pam, pum colectivo", ha vaticinado. "Entre los cuatro partidos - en alusión a PP, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos- han provocado esta situación".



Además, ha añadido que votar con el PP tampoco habría evitado la inestabilidad que las mociones previstas supondrían.

Ha terminado diciendo que cree que han decidido lo que "mayoritariamente demanda la ciudadanía vasca, que le toma la palabra sobre el diálogo" y le ha deseado "la mejor de las suertes".