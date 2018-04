El PNV traza sus exigencias al Gobierno para negociar los Presupuestos: "Más política y menos autos judiciales y detenciones"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha manifestado este martes la disposición de su partido a negociar los Presupuestos Generales del Estado, si bien ha reclamado al Gobierno que actúe "desde la política" en el conflicto de Catalunya.

En una entrevista en Radio Euskadi, Ortuzar ha asegurado que "las puertas para negociar en política siempre deben estar abiertas" y "aún queda mucho tiempo" en el trámite en el Congreso, y "hay posibilidades de que antes se actúe políticamente" para resolver la situación de Catalunya, como demanda el PNV.

"Que haya más política y menos juicios, menos autos judiciales, menos órdenes de detención, y se empiece a actuar desde la política para ir recomponiendo la situación de Catalunya", ha reclamado.

"La responsabilidad de la política española no está en manos del PNV y, si lo está, es que los políticos españoles han hecho algo muy mal"

Ortuzar ha dicho que su partido todavía no ha resuelto si presentará o no enmienda a la totalidad a las cuentas públicas presentadas por el Gobierno. "Iremos viendo, en función de los pasos políticos, de los gestos que se vayan dando", ha señalado. "La responsabilidad de la política española no está en manos del PNV y, si lo está, es que los políticos españoles han hecho algo muy mal", ha opinado.

En cualquier caso, el PNV resolverá con "absoluta libertad y con mucha responsabilidad", en función de los intereses de Euskadi y con coherencia. Para que el PNV se siente a hablar, el presidente del PNV ha afirmado que "el Govern de Catalunya debe estar en manos de los representantes elegidos por el Parlament, después de meses en los que no es así".

Para lograrlo, parte de la responsabilidad compete a los políticos catalanes, y Ortuzar ha considerado que los partidos soberanistas "deben primar la recuperación del Govern y la restitución de las instituciones catalanas".

"La candidatura de Jordi Sánchez podría ser realista si el juez Llarena viera la realidad sin sus dioptrías"

Además, el PNV ha pedido al Estado "que deje de poner obstáculos en el camino del Parlament" y "que demuestren voluntad para abrir interlocuciones políticas". A su juicio, "la candidatura de Jordi Sánchez podría ser realista si el juez Llarena viera la realidad sin sus dioptrías".

Ortuzar ha explicado que "el 32 % del incremento del presupuesto del Gobierno destinado a inversión en Euskadi es el cumplimiento del acuerdo alcanzado el año pasado", entre el PNV y el Ejecutivo del PP, y por tanto "no es ningún regalo, ninguna dádiva", por lo que ha pedido al PP vasco que haga "menos propaganda".

Esa inversión en territorio vasco "tenía que estar" en lo referido a 2018 porque el acuerdo era plurianual. "Si lo que pretende el PP vasco es incomodarnos y poner a la ciudadanía vasca en nuestra contra, solo puede conseguir enfadarnos", ha reprochado Ortuzar, quien ha aconsejado "paciencia" porque aún hay tiempo para negociar esas cuentas hasta finales de mayo.