Lejos de reducirse, las diferencias entre las direcciones de Podemos y Podem siguen siendo más que evidentes, y en próximas fechas resultarán todavía más visibles. El secretario general del partido morado, Pablo Iglesias, y el líder de la formación en Catalunya, Albano Dante, participarán en dos actos distintos en la Diada, el 11 de Septiembre, exactamente a la misma hora.

Fuentes de ambos partidos reconocen que no está previsto ningún encuentro entre Iglesias y Dante, que encontraron su máximo punto de fricción cuando el segundo, en contra del criterio de la dirección en Madrid, decidió que Podem no entraría a formar parte del nuevo sujeto político catalán, Catalunya en Comú, cuya construcción han capitaneado Ada Colau y Xavier Domènech.

Precisamente, el secretario general morado participará en un evento organizado por el partido de la alcaldesa de Barcelona y el líder de En Comú Podem, candidatura de confluencia integrada en el grupo parlamentario Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados. Y lo hará arropado por el número dos del partido, Pablo Echenique, y la portavoz parlamentaria, Irene Montero, así como por otros dirigentes e integrantes de la Ejecutiva.

Destacados portavoces de Podemos no ocultan su malestar por algunas decisiones de Podem, entre ellas el hecho de llamar a la participación el 1-O, siempre concebido como una movilización democrática. Esto les llevó a presionar a la dirección de Dante hasta lograr que convocara una consulta a sus bases para ratificar esta posición.

Y, casi desde el principio, Iglesias se ha posicionado junto a Colau y Domènech -que a su vez perfilarán su postura sobre el referéndum de autodeterminación el 9 de septiembre-. El lunes, el líder morado aprovechará para incidir en su receta para desbloquear la situación en Catalunya, que comparte con Colau y Domènech, pero también con Dante: la celebración de un referéndum de autodeterminación vinculante y con garantías, en el que pedirían el voto a favor de permanecer en España. "Insistirá en la idea de construir una España de la que nadie quiera irse", indican desde el partido morado.

En este marco de polarización y tensión, Iglesias reivindica la importancia de los matices, "los grises", frente a quienes insisten en operar únicamente en el eje blanco-negro, el de quienes se posicionan sin titubear junto a la Generalitat o al Gobierno de Mariano Rajoy.

Cartel con el lema "Una Catalunya soberana, diversa y valiente" de Catalunya en Comú para el acto de la Diada.

"Una Catalunya soberana, diversa y valiente" es el lema adoptado por Catalunya en Comú para este acto, que comenzará a las 12.00 horas del lunes en el parque de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet. Al mismo tiempo, en el Paseo de Gracia, frente a la Bolsa de Barcelona, Procés Constituent celebrará el evento en el que participará Dante, al que también asistirán los impulsores de esta iniciativa soberanista, Teresa Forcades y Arcadi Oliveres, así como el concejal en el Ayuntamiento de Colau y cuarto teniente de alcalde, Jaume Asens. El lema será : "Por un República Catalana con más justicia social y sin corrupción", como recoge el cartel publicado por Procés en su página web.

Por su parte, desde la dirección de Podem recuerdan que tienen previsto celebrar una consulta a la militancia sobre la posible integración en los Comunes a finales de octubre. Apuntan que la fecha aún no se ha podido determinar, ya que deben consensuarla con la dirección estatal.



Críticas de la dirección de Dante a Podemos y Catalunya en Comú

Por su parte, desde la dirección de Podem tampoco esconden el malestar generado por la forma de proceder de la dirección de Podemos: "No hemos sido invitados formalmente", aseguran a Público. "Es inexplicable que Iglesias asista a un acto organizado por Los Comunes e ICV y Podemos estatal no avise de esta visita", apostillan.

Cartel de Podem para el acto de la Diada.

No obstante consideran "mucho más preocupante" que la formación de Colau "haga el acto y no invite a los que pueden ser sus compañeros de viaje en la próxima legislatura. "Nosotros siempre hemos tendido la mano. De hecho, en los actos que estamos preparando sobre el 1-O, serán una de las organizaciones que vamos a invitar", abundan.

Por otro lado, otras fuentes de la dirección no consideran un agravio que no haya habido una invitación explícita a participar en el acto, y creen que la forma de actuar de Podemos no es cuestionable en este caso. También señalan a la dirección de Dante como responsable de "haberse apartado de Podemos". "Deberíamos ser más generosos en estos momentos tan importantes", sentencian.

Iglesias, con una representación de primer nivel

Además de Echenique y Montero, al acto con Colau y Domènech también acudirán el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral; la secretaria de Plurinacionalidad y Diversidad Territorial, Meri Pita; el integrante del Consejo Ciudadano -dirección del partido- y diputado en el Congreso Manolo Monereo, y el cofundador del partido y miembro junto con Monereo del Gobierno en la Sombra, Juan Carlos Monedero.

Más allá de las declaraciones del líder de Podemos hasta la fecha, la nutrida representación de dirigentes que le acompaña manda un claro mensaje de en qué lugar -y con quién- se posiciona la cúpula de su formación en este escenario.

"Nuestra posición es clara. Estamos con Xavier Domènech y Ada Colau, que han planteado lo que nos parece sensato", afirmaba a principios de julio Iglesias, desde la Universidad de Verano de su formación, al ser preguntado por la postura de Podem de cara al referéndum.