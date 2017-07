Podem releva Joan Giner de la Secretaría Política, quien lo ve un "error democrático"

Podem Catalunya ha decidido hacer cambios en la dirección del partido. El Consell Ciutadà Català ha decidido relevar de la secretaría política al diputado Joan Giner, militante en Anticapitalistas, e incorporar a la diputada del grupo parlamentario CSQEP, Àngels Martínez Castells.

El secretario general de la formación, Albano Dante Fachin, ha aclarado en rueda de prensa que Joan Giner "continúa en el Consell Ciutadà y en la ejecutiva del partido" pero como secretario estratégico de la formación, un movimiento que diversifica las responsabilidades del partido y quita peso político a Giner. La diputada Martínez Castells ocupará la secretaría de Economía y de la Unión Europea.

A través de su cuenta de Twitter, Giner ha declarado: "Hemos trabajado lealmente en la dirección de Podem pesar de tener diferencias, ayer la dirección de Podem cometió un error democrático. A pesar de no haber recibido explicaciones claras de los motivos, seguiremos trabajando para que se enmiende: la pluralidad es un valor necesario en la nueva política. Y ninguna duda en trabajar para subsanarlo, con lealtad, y seguir construyendo un proyecto plural, de cambio y transformador ".

Llamada a la movilización

Podem Catalunya llamará a la participación de cara a la convocatoria del 1 de octubre, pero entendiéndola como una "movilización social políticamente legítima" y como una respuesta al "inmovilismo y autoritarismo" del gobierno del PP. Dante Fachin lo ha anunciado este viernes en el Ateneu Barcelonès después de que el Consell Ciutadà, el máximo órgano de decisión del partido catalán, así lo decidiera el jueves por la noche por unanimidad. Como ha explicado Dante Fachin y se ha hecho público a través de un manifiesto de ocho puntos, Podem hará una "llamada masiva" en el debate y la participación "velando por que todos los posicionamientos democráticos sean escuchados".

Dante Fachin ha puntualizado que la formación no hará campaña en favor del SÍ o del NO, sino que considera "la participación masiva como el mejor mensaje político que actuará contra el inmovilismo del PP". "No pediremos el voto concreto. Lo importante es reivindicar el debate ciudadano y que la gente, como hizo el 9N, apueste por la participación. La respuesta al PP es participar y expresarse políticamente. Una gran participación obligará a que haya reacciones políticas ", ha dicho en rueda de prensa.

El secretario general ha cargado contra el gobierno del PP como máximo responsable del bloqueo por el referéndum efectivo en Catalunya: "la imposibilidad de hacer el referéndum no recae en nadie más que en la actitud irresponsable del PP. Si hoy no se puede hacer el referéndum es fruto de un PP que pretende gobernar España contra Catalunya".

Podem Catalunya, de este modo, llama a la movilización masiva para desautorizar al inmovilismo del PP pero no considera la convocatoria del gobierno de la Generalitat como un referéndum efectivo y no legitimará su resultado, ya que están en "desacuerdo en las formas, contenido, contradicciones y falta de garantías jurídicas y reconocimiento internacional ". "El referéndum de Junts pel Sí no es nuestro referéndum", ha recalcado Fachin. El manifiesto, resultado del Consell Ciutadà, así lo recoge: "somos conscientes de la instrumentalización política del referéndum por parte del gobierno de la Generalitat y su falta evidente de proyecto de país. Junts pel Sí deja al margen la unidad de los derechos nacionales, culturales y sociales que Podem reivindica ".

Esta posición responde a los resultados de los debates con los círculos de Podem Catalunya, donde la opción mayoritaria con más del 60% fue participar en la convocatoria entendida como una movilización ciudadana y no como un referéndum unilateral con efectos vinculantes. Una postura compartida hasta ahora por la formación Catalunya en Comú, aunque Podemos se diferencia en que sí llamará a la participación y los comunes deben decidir cómo participan en la convocatoria en una reunión de la coordinadora nacional este sábado.