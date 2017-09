La Policía Nacional está investigando la agresión sufrida este domingo por la parlamentaria de Podemos y presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, en el transcurso de la Asamblea por la fraternidad, la convivencia y las libertades, celebrada por Unidos Podemos en el pabellón Siglo XXI de Zaragoza, con el objetivo de localizar a la persona que le lanzó una botella de agua.

En declaraciones a Europa Press, fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón han confirmado que la presidenta del Parlamento aragonés presentó este mismo domingo una denuncia por estos hechos en la sede de la Jefatura.

De esta forma, la Policía está llevando a cabo distintas gestiones para identificar a la persona que lanzó la botella y han aclarado que no pudo ser identificada y detenida este domingo porque los agentes presentes en el exterior del pabellón se centraron en salvaguardar la seguridad de todas las personas allí presentes.

A las 8.30 horas de este domingo se inició la protesta en las puertas del pabellón, donde se concentraron al principio unas 150 personas, si bien durante la mañana hubo un pico máximo de unas 600 personas protestando en el lugar.

A lo largo de la concentración se produjeron instantes de tensión e incidentes aislados, como el ocurrido cuando la presidenta de las Cortes, Violeta Barba, salió al exterior del recinto para hablar con los efectivos del dispositivo policial y un ultra le lanzó un botellín de plástico lleno de agua que le golpeó en el pecho, sin causarle heridas.

A partir de las 15.00 horas comenzaron a salir los participantes de la asamblea del interior del recinto, protegidos por un cordón policial, que fueron recibidos en el exterior con gritos e insultos, pero sin que se produjeran incidentes.

Como resultado de las actuaciones policiales se identificó a 15 personas y un agente del Cuerpo Nacional de Policía resultó herido leve por una agresión, según indicó este mismo domingo la Delegación del Gobierno en Aragón.

¿Qué pasaría si Violeta Barba no fuera de Podemos?



La portavoz del grupo parlamentario Unidos Podemos, Irene Montero, ha asegurado este lunes que si la presidenta de las Cortes de Aragón no fuese de Podemos, estaría en portadas y titulares por el "botellazo de agua". En declaraciones a La Cafetera, recogidas por Europa Press. "Me hubiese gustado a mí ver qué hubiese pasado si la Presidenta de las Cortes de Aragón no hubiese sido de Podemos, ya que hoy no sale en ninguna portada ni ocupa ningún titular", ha explicado.

Del mismo modo, ha informado de que los representantes estatales de la formación morada no estarán en Catalnya en el 1-O, aunque sí seguirán toda la jornada a distancia. "En Comú Podem estará allí, por lo que nos sentimos perfectamente representados", ha añadido.

También ha insistido en la necesidad de un referéndum pactado y con garantías, "algo imposible mientras el PP siga gobernando en España" y ha lamentado que, mientras el PP siga en el Gobierno, el país estará en una "deriva democrática".