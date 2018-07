Policías y guardias civiles de Euskadi quieren seguir cobrando un plus por el “rechazo” que generan

“Ya no tenemos el terrorismo de ETA, pero sigue la exclusión. No nos podemos integrar en la sociedad vasca”, asegura el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP). El gobierno afirma en una respuesta enviada al senador Inarritu (EH Bildu) que habrá una “profunda revisión”, pero no concreta más detalles.