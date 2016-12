El portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid rechaza renunciar como le sugiere Espinar

MADRID.- El portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, ha apostado este martes por dar "un paso al frente" y ha rechazado dejar la Portavocía parlamentaria, tras conseguir Ramón Espinar la Secretaría regional de Podemos.



Así ha respondido a Espinar, que declaró tras ganar las primarias que si él fuera José Manuel López daría "un paso atrás", sugiriendo que debería dejar la Portavocía en la Asamblea de Madrid, teniendo en cuenta que López formaba parte de la candidatura rival, la de Rita Maestre.







En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, José Manuel López ha recordado que fue elegido en primarias como candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y que la ciudadanía madrileña le colocó como portavoz de la oposición.



"Mi trabajo, como el de todo el grupo parlamentario, ha sido un buen trabajo y voy seguir trabajando en la misma dirección", ha manifestado López para afirmar que "una vez que han pasado estas elecciones lo que toca es dar un paso al frente" y que hay unos documentos políticos y organizativos que poner en marcha.



"Podemos en la Comunidad de Madrid ya no está en elecciones internas y debe dejar de mirarse adentro y empezar a trabajar fuera, que es para lo que la gente nos ha votado", ha subrayado López, quien ha insistido en que lo que va a hacer es "dar un paso al frente" y ponerse a trabajar para "enganchar" el grupo parlamentario con el nuevo Consejo Ciudadano.



Por su parte, Espinar, al ser preguntado si sigue pensando que López debe retirarse, ha respondido que "sí", aunque ha incidido en que "no le ha pedido a nadie" su dimisión ya que simplemente ha dado "una valoración subjetiva". "No suelo cambiar de opinión en dos días", ha añadido el senador de Podemos.



No ha hablado con Espinar

López ha asegurado que todavía no ha hablado con Espinar, como tampoco lo ha hecho a propósito de este tema con Maestre. Por otro lado, ha dicho que el Grupo parlamentario tiene este miércoles una reunión ordinaria en cuyo orden del día sólo figuran los próximos plenos y, ante la pregunta de si cuenta con el apoyo del grupo, ha asegurado que "sigue funcionando bien".



En este sentido, ha reafirmado que los miembros del grupo tienen una "buena relación", más allá de que "hay gente que se lleva peor y hay gente que se lleva mejor", pero "eso nunca está alterando el trabajo institucional".



En cuanto a su relación directa con Espinar, ha dicho que es el "máximo responsable político en la Comunidad y que va a poner en marcha la hoja de ruta y con el que hay que trabajar para que el grupo parlamentario funcione". "No creo que haya ningún problema", ha apostillado.