El PP acusa a Podemos de romper una "norma no escrita" por pretender que sus congresos coincidan en febrero

MADRID.- La dirección nacional del PP considera que Podemos rompe una norma no escrita al hacer coincidir el congreso del partido morado con el del Partido Popular, de forma que ambos cónclaves tendrán lugar en Madrid el fin de semana del 10 al 12 de febrero de 2017.



Así lo ha asegurado el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, en una charla informal con los periodistas con motivo del 38 aniversario de la Constitución que se ha celebrado en el Congreso de los Diputados.







El dirigente del PP ha explicado que es tradición que los partidos políticos no hagan coincidir sus congresos y, de hecho, ha confesado que el PP en un principio pensó la posibilidad de hacer su cónclave la primera semana de febrero pero como Ciudadanos ya había optado por esa fecha y lo fijaron finalmente del 10 al 12 en la Caja Mágica de Madrid.



Martínez-Maillo ha subrayado que se trata de una "norma no escrita" que hasta ahora siempre se había cumplido. Sin embargo, ha asegurado que al PP no le "preocupa nada" que el partido que dirige Pablo Iglesias haya puesto su cita congresual coincidiendo con la del PP.



En las filas del PP, la interpretación mayoritaria es que Podemos quiere presentarse ante la opinión pública como la alternativa del PP y dejar claro a los ciudadanos que ellos son la verdadera oposición, no el Partido Socialista.



Así lo reconoció también el propio secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que dijo este lunes que esta coincidencia permitirá que los ciudadanos puedan "comparar simultáneamente" los dos proyectos "antagónicos" de país.