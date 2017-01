El PP compara a Puigdemont con la extrema derecha europea

MADRID.- Carles Puigdemont es, para el PP, como los extremistas europeos Nigel Farage (británico) o Marine Le Pen (francesa). Así lo ha afirmado este lunes el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, que ha criticado la visita que el presidente de Catalunya realizará mañana a las instituciones europeas de Bruselas.

"[Los independentistas catalanes] quieren salir de España y de la Unión Europea (UE) y por eso cada vez tienen más aliento en la extrema derecha", espetó Esteban González Pons en un desayuno informativo celebrado en la sede nacional del Partido Popular. "El grupo de Farage y el de Le Pen cada vez ven con más alegría todos los movimientos que hace Puigdemont desde Catalunya porque un Bréxit como el de Gran Bretaña en Catalunya contribuiría a romper una UE que no está pasando por su mejor momento", agregó el conservador, que también afirmó que "en Bruselas cada vez se entiende menos la actitud de Carles Puigdemont y de los independentistas catalanes".

Pons aventuró también que la visita del presidente del Govern catalán a Bruselas será un fracaso porque, aseguró, Europa ve el movimiento catalán como un nuevo "Bréxit". "No va a haber ninguna autoridad presente", predijo el protavoz popular, que insistió una y otra vez en que "no se trata de un acto institucional" para restarle importancia. "Es un acto particular en el Parlamento Europeo, no del Parlamento Europeo. Han alquilado una sala, y lo van a hacer allí como podrían hacerlo en una cafetería", ironizó el conservador.

En cambio, el eurodiputado utilizó otro tono más serio para lanzar una amenaza velada a Gibraltar. El primer ministró del Peñón, Fabián Picardo, visitará también las instituciones europeas la próxima semana, donde, entre otros, será recibido por Ramón Jáuregui (PSOE), Mayte Pagazaurtundua (UPyD) y el propio Pons. "Va a recibir una respuesta de la mayoría europeísta: 'Bréxit es Bréxit'", adelantó este último. "Si Reino Unido se va, se marchan también Escocia y Gibraltar", especificó después. Y aprovechó para enunciar un Gibraltar, español: "Si Gibraltar quiere seguir participando del mercado único, tendrá que hacerlo a través de España", concluyó.

Hacia un Ejército europeo

En clave interna, Pons anunció también que iba a presentar una enmienda a las ponencias del PP para debatirla en el 18 Congreso del partido que se celebrará los próximos 10, 11 y 12 de febrero. Su objetivo, dijo, es instar a sus compañeros de partido -incluida la secretaria general del PP y ahora también ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal- a promover con más fuerza la creación de un Ejército europeo.



¿Por qué? "El mundo se está convirtiendo en un sito cada vez más difícil y la UE cada vez está más sola. Por eso y por ahorrar dinero en Defensa deberían los países tender cada vez más a un sistema conjunto sin perjuicio de nuestra participación en la OTAN", respondió Pons, que también advirtió de los peligros de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca: "Ver a los EEUU convertidos en capitanes del proteccionismo no es una buena noticia ni para la UE ni para los demócratas del mundo", zanjó.