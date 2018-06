El PP se desdice y afirma ahora que no habrá debate oficial entre los candidatos a suceder a Mariano Rajoy, pese a que inicialmente sí estaba previsto.

Luis de Grandes, presidente de la Comisión Organizadora del XIX Congreso (COC), ha anunciado este viernes que, aunque inicialmente contaban con la periodista Victoria Prego, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), para moderar el debate en la sede de Génova, han decidido dar marcha atrás por el alto número de candidatos: "Es prácticamente imposible".

Bayo queda fuera de la carrera por irregularidades en los avales presentados. El COC le da 24 horas para demostrar que "cumple los requisitos"

Tras la reunión del órgano encargado de organizar el congreso, en la sede del partido, de Grandes ha incidido en que este tipo de debates son más "una sucesión de intervenciones", pero también ha dejado claro que nada impide que los precandidatos participen en debates paralelos en los medios.

Finalmente son seis, y no siete, los precandidatos que cumplen con las normas del congreso, según de Grandes. Queda fuera de la carrera por irregularidades en los avales presentados -"Por no cumplir todos los requisitos"- el exdirigente de Nuevas Generaciones en Valencia, José Luis Bayo. El Comité le ha dado 24 horas para que "acredite que sí los cumple".

Además, y teniendo en cuenta el número de precandidatos, el presidente del COC ha dado por hecho que serán dos de ellos los que pasarán a la segunda vuelta. El procedimiento permite que sea uno solo, cuando logra una ventaja excepcional frente a su inmediato competidor -el límite es de dos aspirantes en esta fase-, aunque para de Grandes es "muy difícil" que alguien cumpla los requisitos.

Dinero, coches y chóferes pagados por el partido

Por otra parte, para garantizar "la igualdad de condiciones" entre los aspirantes y luchar contra el "desequilibrio", el PP facilitará "recursos económicos y materiales" a quienes así lo soliciten: "El que necesite coche tendrá coche, el que necesite chófer tendrá chófer", apuntaba de Grandes, que no ha aclarado qué importe manejan en Génova para cada uno de los precandidatos.

Sólo ha aclarado que el máximo lo fijarán "en cumplimiento de las normas a las que obliga el Tribunal de Cuentas", y que no permitirán "que haya desequilibrios ni existan financiaciones irregulares".

Entre estos recursos se cuentan también las sedes de la formación, que estarán a disposición de los precandidatos para celebrar sus actos de campaña -del 23 de junio al 4 de julio-.Se estudiará además la opción de mantenerlas abiertas durante las 24 horas este fin de semana, ya que el plazo para que los militantes se inscriban para votar expira el lunes 25, a las 14.00 horas.

No hay participación mínima para validar el resultado

Finalmente, el Comité permitirá que todos los militantes que no estén al día con el pago de sus cuotas puedan participar pagando una suerte de tarifa plana de 20 euros. El número oficial de militantes es de 869.533, pero de Grandes reconoce que la actualización de esta cifra dará otra mucho más baja.

No hay un mínimo de participación fijado para dar por buena la votación de los militantes

También afirma que no hay ningún tipo de estimación oficial de participación, ningún listón para catalogar como exitoso o fallido el proceso, e incluso reconoce que no hay un mínimo de participación fijado para dar por buena la votación de los militantes, el 5 de julio. "No existe ningún tipo de limitación ni techos. No existe en el reglamento, estamos innovando y no hemos querido hacer ningún tipo de limitación interpretativa".



Reprende a las sedes por dejar que los candidatos las usaran fuera de campaña

En otro orden de cosas, el presidente del COC ha reprendido en genérico a las organizaciones territoriales, al entender la Comisión que se han "sobrepasado", al dar cobijo a actos de aspirantes a la Presidencia, antes de que comenzase formalmente la campaña electoral, que arranca este sábado. De Grandes, que reconocía que han recibido quejas al respecto, ha excusado a los aspirantes, y ha lanzado un "aviso a navegantes" a las organizaciones, restándole importancia a este incumplimiento del reglamento: "Les hemos advertido"; "Hay que decirles que nos hemos enterado y que no se vuelva a repetir".