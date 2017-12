El PP, que dijo 'no' al rey, empuja ahora a Arrimadas a una investidura imposible

El Partido Popular y Ciudadanos lo han vuelto a hacer. Los conservadores, de viejo y nuevo cuño, han conseguido defender en un período de dos años una cosa y la contraria. Si Rajoy defendía hace poco menos de dos años que no debía presentarse a una investidura al no contar con suficientes apoyo, su partido pide ahora a Inés Arrimadas, que tampoco cuenta con esa mayoría, que tome la iniciativa e intente formar Gobierno en Catalunya.

"En este momento no estoy en condiciones. No solo no tengo una mayoría de votos a favor sino que tengo una mayoría absoluta, acreditada, de votos en contra", argumentó entonces Mariano Rajoy. El PP, en estos dos años, ha cambiado radicalmente de opinión puesto que el propio Xavier García Albiol pedía a la líder de Ciudadanos que a pesar de las matemáticas "tiene la obligación de reivindicar el derecho a gobernar Catalunya como lista más votada". "Si todos queremos cicatrizar las heridas del 'procés', empecemos por respetar las normas democráticas", escribió recientemente Albiol en su cuenta de Twitter.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, incide en la misma idea y pide a Arrimadas que haga "el trabajo que le corresponde" e intente formar gobierno. "Da la sensación de que C's tiene cierta alergia a gobernar", señaló en los últimos días Martínez-Maíllo, que no vio ese miedo a gobernar cuando Rajoy rechazó la invitación del monarca a someterse a una sesión de investidura.

Pero como se ha avanzado, el Partido Popular no es el único en cambiar de opinión. Los naranjas, que ahora tienen muy claro que Arrimadas no debe desgastarse con una sesión de investidura fallida, hace apenas dos años empujaban a Rajoy a esa misma sesión de investidura. "La aritmética la están poniendo como excusa para no hacer política. Esto va de voluntad política", decía entonces Albert Rivera, que recriminó una y mil veces a Rajoy su 'no' al rey.

No obstante, el partido naranja aún no ha descartado que Arrimadas pueda formar gobierno aunque, aseguran, que esperarán a ver cómo evolucionan las negociaciones entre las fuerzas independentistas, que sí suman las mayorías necesarias para investir a un candidato.

La patronal catalana se suma

El presidente de la patronal catalana Foment del Treball Nacional, Joaquim Gay de Montellà, se ha sumado este miércoles a las voces que piden a Ciudadanos que lidere las negociaciones para formar lo antes posible Govern y recuperar la normalidad política, lo que, a su juicio, también debería ir acompañado de la retirada de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"Ciudadanos se ha presentado para ganar. Cuando uno es ganador, es motor y líder", ha dicho Gay de Montellà en rueda de prensa previa a la junta y a la asamblea de la patronal que se celebrará este miércoles por la tarde, y en la que ha estado acompañado por el secretario general, Joan Pujol.

"Pedimos a los que se han presentado y han obtenido los mejores resultados la garantía, la responsabilidad y el 'seny' de formar Govern. Por esto se presentan los partidos, para ganar y gobernar", ha aseverado.