El número tres de los conservadores, Fernando Martínez-Maillo, niega que ya estén buscando nombres para reemplazar a la presidenta de Madrid -"No estamos en esa fase"-, y deja claro que el PP no se plantea perder el Ejecutivo autonómico: "Nosotros no somos Ciudadanos, que son un partido de oposición. Nosotros somos un partido de Gobierno".