El PP no reconoce a Podemos como líder de la oposición: "No queríamos el 'sorpasso'"

MADRID.- "El PSOE es el principal partido de la oposición. No es que lo digamos nosotros, es lo que han dicho los españoles". Con esa frase ha reconocido este miércoles Pablo Casado que el PP no quería a Podemos enfrente. "No queríamos el sorpasso", ha constatado el vicesecretario de Comunicación de los conservadores, que ha arremetido duramente contra los de Pablo Iglesias.



"Dijo que había delicuentes potenciales en la Cámara. Lo que no dijo es que están en sus filas", sentenció en una entrevista en RNE citando a Andrés Bódalo o Diego Cañamero. "No vamos a aceptar lecciones de esos partidos que tienen condenados por asaltar fincas, supermercados y capillas", espetó.









"Podemos es un mal perdedor, contra el PP y contra el PSOE. Van a incendiar la calle porque no tienen un proyecto alternativo para España", agregó Casado para seguir defendiendo a sus nuevos socios socialistas. "Podemos no es una oposición parlamentaria. Son una oposición al sistema. ", apostilló.

El vicesecretario de Comunicación del PP presiona al PSOE para que apoye sus Presupuestos: "La estabilidad cotiza en Bolsa"

Del PSOE, por otro lado, dijo no querer valorar las disputas internas de otras formaciones, pero sí admitió que en las filas conservadoras, como era de esperar, les parece "más razonable" la postura de la Gestora que la de Pedro Sánchez. No obstante, volvió a corresponsabilizarles de la duración de la legislatura para instar a los socialistas a apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de Rajoy. "La estabilidad cotiza en Bolsa", sentenció, instándoles a "no jugar" con eso.



Hasta la fecha, los socialistas han negado que su apoyo fuera más allá de la abstención en el pleno de investidura, lo que provocó que todos los mensajes de los populares vayan encaminados a pedirles "gobernabilidad". Hoy Casado ha vuelto a hacerlo, aunque dejó abiertas otras vías que Rajoy buscará para conseguir apoyos suficientes para aprobar las leyes más urgentes, especialmente, los PGE.



"Se sacarán adelante con todos", aventuró, dando casi por hecho que será fácil pactar con el PNV. "Para llegar a la mayoría de la Cámara [baja] hay varias alternativas: o el PSOE, o el PNV, Nueva Canaria, Coalición Canaria...", enumeró, descartando, a su vez a los "antisistema" como PDECAT, ERC o Podemos. "Se puede hablar de todo, pero el 'referéndum o referéndum' no es diálogo. Afortunadamente, el PNV no está en esa hoja de ruta", concluyó.



Casado se descarta como ministro

"Seguiré apoyando a los nuevos ministros desde la dirección del PP"

En otro orden de cosas, Casado volvió a autodescartarse como posible ministro del nuevo Ejecutivo de Rajoy, que se conocerá mañana por la tarde. "Ha sido un honor defender la labor del Gobierno anterior como portavoz del PP y, desde la dirección del partido, seguiremos apoyando a los nuevos ministros", se limitó a decir.



"Rajoy tiene toda la confianza del PP para nombrar a sus ministros", añadió, recordando que a él y sólo a él le corresponde como derecho "personalísimo" elegir a su nuevo equipo. Y, aunque insiste en que no cree que él vaya a ser parte del nuevo Ejecutivo, entre risas, no descartó que pueda estar esperando una llamada importante. "Estoy estupendamente de batería", bromeó.