El PP pide la dimisión de Planas y Ciudadanos que comparezca en el Congreso

El portavoz adjunto del PP en el Congreso Teodoro García Egea ha pedido este jueves la dimisión del ministro de Agricultura, Luis Planas, procesado en una causa sobre el robo de agua en Doñana, y, si no lo hace, ha recalcado, "tendrá que hacerlo Pedro Sánchez".

García Egea ha recordado al hilo de la situación judicial de Planas un tuit de hace tiempo de Pedro Sánchez en el que aseguraba que si llegaba a ser presidente no abriría los despachos ministeriales a imputados.

Para el dirigente popular, Planas tiene que dimitir, como hizo el miércoles Huerta, aunque para el PP, según ha defendido él mismo, un político no debe hacerlo hasta que no haya apertura de juicio oral.

Y lo cree así, según ha justificado, porque muchas imputaciones que han tenido cargos del PP, promovidas a veces por el PSOE -ha dicho- han terminado siendo archivadas.



Iglesias: "Si continúa imputado tendrá que dimitir"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este jueves que, antes de pedir la dimisión del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, por su imputación en el caso de robo de agua en Doñana, prefiere esperar a escuchar sus explicaciones y el criterio de la Fiscalía, que previsiblemente pedirá que deje de ser investigado en los próximos días.

El ministro de Agricultura, Luis Planas./EFE

"Hemos leído que parece que va a dejar de ser investigado por la Fiscalía. Si es así, escucharemos sus explicaciones, y si continuara imputado, tendrá que dimitir. Pero vamos a esperar a ver cuál es el criterio de la Fiscalía. Ahora bien, si siguiera imputado, tendría que dimitir", ha explicado el líder de Podemos.

Cs pide que el ministro de Explicaciones en el Congreso

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha exigido al nuevo ministro de Agricultura, Luis Planas, que dé explicaciones en el Congreso sobre la causa del robo de agua en Doñana y que Pedro Sánchez salga de su "escondite" en el que lleva quince días.

En rueda de prensa en el Congreso, Villegas ha afirmado que "lo mínimo" que un "ministro imputado" puede hacer es acudir a la Cámara Baja para dar, "de forma urgente", todas las explicaciones que rodean al proceso judicial que le incumbe.

Ha recordado, además, que el código ético del PSOE exige que aquellas personas que ostenten un cargo de responsabilidad y resulten imputados deben dar cuenta sobre sus acusaciones ante la Comisión Ejecutiva Federal y al propio Sánchez su nivel de exigencia.

Así, ha mostrado un tuit del líder socialista en el que aseguraba que no abriría la puerta de los despachos ministeriales a personas que estuvieran imputadas.

"Una cosa es no querer dar voz a los españoles y otra no querer dar explicaciones de su programa y de las circunstancias que están rodeando a su Gobierno", ha insistido Villegas, reprochando a Sánchez una vez más que no convoque elecciones.

Ciudadanos ha reclamado la comparecencia de Sánchez para que detalle qué quiere hacer, cómo piensa gobernar y con qué mayorías prevé contar para sacar adelante sus propuestas, aparte de querer conocer su versión sobre la renuncia ayer del ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta.