PP, PSOE y Ciudadanos se oponen a estudiar en el Congreso el referéndum soberanista

MADRID.- Una mayoría del hemiciclo del congreso de los Diputados se opone a la creación de una comisión parlamentaria destinada a estudiar un nuevo marco de relaciones entre el estado español y Catalunya y encontrar la fórmula para realizar un referéndum legal en 2017 en el que los ciudadanos catalanes se pronuncien sobre la independencia de Catalunya. Los grupos popular, socialista y de Ciudadanos se han pronunciado en sentido contrario a la pretensión expuesta por el portavoz del PDECat, Francesc Homs.



Este portavoz ha defendido una moción como consecuencia de la interpelación realizada la semana pasada por el propio Homs a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para reformular las relaciones entre el Estado español y Catalunya, especialmente con la celebración de una consulta para que los catalanes se manifiesten sobre si desean un estado independiente.







El debate no ha aportado novedades. La moción defendida por Homs ha sido rechazada por las formaciones “constitucionalistas” mientras que a favor se han manifestado los grupos de Unidos Podemos, del PNV y de ERC. El partido republicano catalán, a través de su portavoz en este debate, Ester Capella, se ha mostrado en contra de la creación de una comisión de estudio pero ha dado su apoyo “para que nadie quiera ver fisuras en el Govern. Nosotros queremos una negociación de Govern a Gobierno para celerar el referéndum, nada más”.



En nombre de Podemos ha trasladado su apoyo Xavier Domènech, de En Comú Podem, por coherencia con su posición a favor del derecho a decidir. En similares térinos se ha manifestado el representante del PNV, Mikel Legarda. El pleno de la cámara votará la moción en la sesión de mañana jueves ya que tradicionalmente los miércoles no hay votaciones en el orden del día.

En contra se han pronunciado, con argumentos bien diversos, los grupos popular, con Alicia Sánchez-Camacho como portavoz, el socialista, en boca de Meritxell Batet, y de Ciudadanos, a través de su número dos José Manuel Villegas. Estas tres formaciones políticas superan ampliamente a los grupos que han mostrado su respaldo a la moción de Homs, por lo que no prosperará.



Francesc Homs ha ironizado durante el debate sobre “si cabía esperar que este acto parlamentario está cometiendo una ilegalidad una vez conocida la sentencia del Tribunal Constitucional hace unos minutos”. El portavoz de la formación catalanista se refería de esta forma a la providencia del alto tribunal por la que se suspenden las dos iniciativas aprobadas en el Parlament de Catalunya el pasado mes de octubre que ponía en marcha en el maco catalán el proceso para realizar el referéndum soberanista el mes de septiembre de 2017.



“Yo no quiero votar una ruptura, quiero votar un acuerdo”, ha defendido Batet en nombre del grupo socialista. Sánchez-Camacho, en términos más duros, ha asegurado que “usted (Homs) lo que quiere es crear aquí una comisión para romper España. Ahí no va a tener a los 137 diputados del PP”. Villegas, por su parte, ha rechazado sin contemplaciones esa pretensión “porque quiere segregar a Catalunya de Esopaña y eso no lo vamos a permitir”.