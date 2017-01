El PP exige quitar a La Pasionaria del callejero de Bilbao por "comunista"

BILBAO.— Algunas semanas después de que dos alcaldes del PP fueran homenajeados por la Fundación Francisco Franco por negarse a cumplir la Ley de Memoria Histórica, los concejales de ese partido en Bilbao han vuelto a recurrir a ese texto del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para plantear su particular visión sobre este asunto. En esta oportunidad, los conservadores dirigen sus dardos contra dos símbolos de la izquierda y del nacionalismo vasco respectivamente: la militante comunista Dolores Ibárruri, La Pasionaria, y Sabino Arana, fundador del PNV.



En una moción registrada el martes de esta semana, el PP insta al alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto (PNV), a realizar "una aplicación amplia y exhaustiva de la Ley de Memoria Histórica". Sin embargo, el llamamiento de los conservadores no incluye los vestigios de la dictadura franquista, ni tampoco la reparación hacia quienes sufrieron la brutal represión de ese régimen. Su objetivo, destacan en el texto, no es otro que "eliminar del callejero bilbaíno a cuantos personajes no merezcan un hueco en nuestro callejero". (sic).

"No parece lógico, cuando actualmente estamos realizando una lectura exigente de la Ley de Memoria Histórica, que aún permanezcan en nuestro callejero los nombres de personajes como Dolores Ibárruri, comunista que apoyó decididamente al sanguinario Stalin y que tuvo una actuación terrible en la Guerra Civil española", argumentan desde el PP. Cabe destacar que el texto presentado por los conservadores no aporta ningún dato concreto sobre cuál fue la "actuación terrible" de La Pasionaria en la Guerra Civil.



Nacida en la población vizcaína de Gallarta, esta mujer llegó a ocupar el cargo de vicepresidenta en las Cortes Republicanas. También dirigió el PCE desde el exilio en la URSS, convirtiéndose en uno de los principales símbolos de la izquierda española. Fue madre de seis hijos. Uno de ellos, Rubén, murió en la batalla de Stalingrado en 1942. Tras ese tremendo golpe, La Pasionaria siguió luchando a favor de la libertad. Fue encarcelada varias veces a lo largo de su vida. Murió en 1989, a los 93 años de edad, justo tres días después de la caída del muro de Berlín. En junio de 2005, el XVII Congreso del PCE la designó "Presidenta de Honor a Perpetuidad".

Del PNV a ETA

El PP también plantea retirar del callejero bilbaíno a Sabino Arana, fundador del PNV. Para los conservadores, se trata del "ideólogo del más rancio nacionalismo-racista y cuyos pensamientos han acabado por posibilitar la existencia de fenómenos como la banda terrorista ETA". Considerado como uno de los principales símbolos del nacionalismo vasco que encarna a día de hoy el PNV, Arana falleció en 1903, mientras que ETA fue fundada exactamente 55 años después, en 1958.



La interpretación de los concejales del PP sobre la Ley de Memoria Histórica va incluso más allá. En su moción, también piden quitarle su calle al general carlista Tomás de Zumalacárregui, quien en junio de 1835 participó en la toma de Bilbao. "No dedicamos una calle a la Legión Cóndor", comparan los ediles del PP. Según la wikipedia, "el de Sabino Arana es uno de los nombres más habituales en las calles y plazas de las localidades de Vizcaya".