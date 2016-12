PP y PSOE alaban un mensaje del rey "pegado a la calle" y de "mayor contenido social que político"

MADRID.- PP, PSOE y Ciudadanos han coincidido este domingo en valorar de forma positiva el mensaje navideño de Felipe VI. A juicio del vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, el discurso del rey fue "optimista y pegado a la calle". Del mismo modo se ha expresado el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, quien ha defendido que la intervención del monarca tuvo "mayor contenido social que político".







En una rueda de prensa, Casado ha subrayado que el rey mandó un mensaje "muy nítido" de "unidad" y de "ambición nacional" frente a los soberanistas y populistas que quieren "reabrir heridas dolorosas o viejos rencores". "A buen entendedor pocas palabras bastan", ha declarado. El dirigente conservador ha señalado asimismo que no cumplir la ley lleva "a un empobrecimiento material y moral, y a un enfrentamiento estéril que no conduce a nada".

​

Para Casado, el discurso representó "una recapitulación del pasado reciente", destacando cómo España ha sido capaz de superar el bloqueo político y una situación económica "muy difícil". Además, ha considerado que el rey también recogió en su discurso la "ambición de futuro" al tratar temas como la educación, la revolución tecnológica o el papel de los jóvenes.



El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, también ha valorado positivamente el discurso del rey coincidiendo, según ha declarado el dirigente socialista, en el respeto a las "ideas y el diálogo" frente a "la intolerancia y la exclusión". Hernando, en una comparecencia en la sede madrileña, ha valorado tres características fundamentales del discurso, principalmente que "es un discurso mirando al futuro más que al pasado", en segundo lugar que ha tenido "mayor contenido social que político", y, finalmente, que el rey ha dado relevancia a "lo que nos une con respeto a la diversidad y a las opiniones diferentes".

​

El portavoz socialista ha destacado que coinciden con tener una "gran confianza" en España y en reconocer "la solidaridad, el sacrificio y el esfuerzo de los españoles a la hora de enfrentarse a la crisis y a las consecuencias de la crisis". Al PSOE le parece "muy acertado" que, entre los principales problemas pendientes de España, el monarca haya destacado "la desigualdad y la lucha contra la desigualdad". "La recuperación económica no se podrá consolidar hasta que no se cierren esas desigualdades que ha creado la crisis", ha apuntado Hernado.



Por su parte, el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, también ha respaldado el mensaje del rey, con el que, ha asegurado, están de acuerdo "en sus líneas básicas". Sobre el contenido, el representante de C's ha puesto de relieve la referencia de Felipe VI a quienes "pretenden saltarse las leyes" y la idea de que promover la división entre los españoles "va a provocar división, enfrentamiento, sufrimiento y al final va a ser estéril".



Villegas ha señalado además que., por otro lado, en su partido han echado en falta en el discurso algunos mensajes que para ellos son "fundamentales". Aunque ha reconocido que "en un mensaje de unos pocos minutos no caben todos los temas" y no era posible hacer referencia a todas las cuestiones, ha indicado que hubieran deseado que el rey hablara de "la lucha contra la corrupción" y "de la necesidad de las reformas institucionales en el país".