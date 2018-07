PP y PSOE vetan la comparecencia de la ministra de Hacienda por las revelaciones de Corinna

La Mesa del Congreso ha bloqueado la comparecencia de la ministra de Hacienda para que explique las acciones previstas para investigar "las posibles estructuras opacas al fisco creadas por Juan Carlos de Borbón". Esta comparecencia la pidió el grupo confederal de Unidos Podemos el pasado martes. Sin embargo, no seguirá adelante por el rechazo de PP y PSOE y la abstención de Ciudadanos.

Fuentes parlamentarias han explicado a Público que las tres formaciones alegan que los letrados de la Cámara Baja advirtieron que esta comparecencia, que sería pública, podía contradecir el artículo 56.3 de la Constitución que sostiene que el Rey es "inviolable", además de vulnerar la Ley General Tributaria que establece el carácter "reservado" de los datos fiscales.

El bloqueo lo ha anunciado el grupo confederal de Unidos Podemos este miércoles: "Nos parece muy preocupante que ayer la Mesa del Congreso no admitiera a trámite esta comparecencia". Desde el grupo confederal se ha criticado el cambio de los socialistas, recordando que en 2015 aseguraron que llevarían a cabo reformas de transparencia y regeneración democrática, como desvelar los nombres de los beneficiarios de la amnistía fiscal de la Ley de Montoro. El grupo también ha registrado este miércoles una PNL para desvelar estos nombres.

Desde el grupo confederal sostienen que esta comparecencia busca conocer las acciones del Gobierno sobre los presuntos casos de corrupción de la Casa Real, por lo que no debería enfrentarse a estos argumentos. Sin embargo, no ha sido una defensa suficiente. Aseguran que "no entienden" cómo el PSOE se opone a la batería de medidas propuestas desde el grupo confederal.

La otra petición de comparecencia anunciada por Izquierda Unida fue la de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Esta comparecencia se pidió en la comisión de 'secretos oficiales', por lo que no chocaría con los argumentos de los letrados, al igual que la comparecencia del director del CNI.